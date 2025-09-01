ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.33
usd:
337.73
bux:
103713.16
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Woman working in a factory
Nyitókép: aydinmutlu/Getty Images

Eurostat: remekül teljesít az európai gazdaság

Infostart / MTI

Júliusban az elemzők által várttal összhangban csökkent a munkanélküliség az euróövezetben, míg az Európai Unióban ugyancsak az előző havinál alacsonyabb munkanélküliségi rátát regisztráltak az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint.

Júliusban az euróövezetben a szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta az elemzők által vártnak megfelelően 6,2 százalékra csökkent az előző hónapban jegyzett 6,3 százalékról. Az Európai Unió 27 tagállamának munkanélküliségi rátája pedig az előző havi 6,0 százalék után 5,9 százalékon állt az év hetedik hónapjában.

Egy évvel korábban, 2024 júliusában az euróövezetben 6,4 százalékos, az EU-ban pedig 6,0 százalékos volt a munkanélküliség.

A 6,2 százalékos euróövezeti adat a legalacsonyabb az összehasonlító statisztikák vezetésének 1995-ös kezdete óta.

Az Eurostat adatai szerint júliusban 13 millió 25 ezer munkanélküli volt az Európai Unióban, ebből az euróövezetben 10 millió 805 ezer. A munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest az EU-ban 165 ezerrel, az euróövezetben 170 ezerrel csökkent. Egy év alatt a munkanélküliek száma az EU-ban 105 ezerrel, az euróövezetben 161 ezerrel esett.

A 25 év alattiak munkanélküliségi rátája júliusban az euróövezetben az előző havi 14,3 százalékról 13,9 százalékra csökkent, az EU-ban pedig a júniusi 14,8 százalék után 14,4 százalék volt.

Munkanélküliség az EU-tagállamokban (2025. július). Ábra: MTI
Munkanélküliség az EU-tagállamokban (2025. július). Ábra: MTI

Júliusban a legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül a legmagasabb munkanélküliségi rátát Spanyolországban (10,4 százalék), Franciaországban (7,6 százalék) és Olaszországban (6,0 százalék) regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Németországban (3,7 százalék) jegyezték fel.

Kezdőlap    Gazdaság    Eurostat: remekül teljesít az európai gazdaság

munkanélküliség

foglalkoztatás

eurostat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Nagy verseny van a bankok között, hogy minél több Otthon Start lakáshiteles ügyfelük legyen. A konstrukció szabályain persze nem tudnak változtatni, de van mozgásterük a jó ajánlatokhoz – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató.
 

Otthon Start Program: sorra jönnek a bankok ajánlatai, van, ahol jobb a kamat a vártnál is

Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására

VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A háború utáni biztonsági garanciák részeként Európa "meglehetősen pontos terveken" dolgozik katonai csapatok bevetésére – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Financial Timesnak adott, vasárnap megjelent interjújában. Von der Leyen szerint Donald Trump több ízben arról biztosította az európai vezetőket, hogy amerikai jelenlét is erősíteni fogja a mechanizmust. Miután vasárnapra virradóra Ukrajna-szerte mintegy 60 ezren maradtak áram nélkül több orosz dróntámadás következtében, Volodimir Zelenszkij megtorlás gyanánt "újabb mélységi csapásokat" helyezett kilátásba Oroszország ellen. Mint kiderült, az ukrán elnök ezen a héten csütörtökön európai vezetőkkel fog tárgyalni Ukrajna biztonsági garanciáiról. Mindeközben Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínában, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) vasárnap indult csúcstalálkozójának keretében kezet rázott kínai és indiai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, illetve Narendra Modival. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drámai incidens: orosz beavatkozás érhette von Ursula der Leyen repülőútját

Drámai incidens: orosz beavatkozás érhette von Ursula der Leyen repülőútját

Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More than 800 killed after strong quake hits Afghanistan

More than 800 killed after strong quake hits Afghanistan

There are fears the death toll will rise significantly as the area is remote and mountainous, making rescue operations difficult.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 20:48
Tesztelte a fogyasztóvédelem a hazai mosószereket
2025. szeptember 1. 18:35
Mintha nem lenne holnap: rendkívüli fejlemények a magyar ingatlanpiacon
×
×
×
×