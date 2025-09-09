Milliókat spórolhat, aki ügyesen használja ki az Otthon Startot

Érdemes félretenni az Otthon Start kedvező kamatlába segítségével megspórolt összegeket, hiszen ügyesen befektetve milliókat szedhetünk össze – mondta Richter Ádám, a money.hu szakértője a 24.hu hírportálnak.

A legkedvezőbb piaci lakáshitel-konstrukciókhoz képest a teljes visszafizetendő összeg akár 11-27 millió forinttal is kevesebb lehet, amit hasznos valamilyen módon megtakarítani.

Erre számos lehetőség van. Rendelkezésre áll az LTP (lakás-takarékpénztár), az önsegélyező pénztári megtakarítás, a megtakarításos életbiztosítás – illetve az állampapír is. A hozamot később előtörlesztésre is használhatjuk, ennek díja a Fix 3%-os hitel esetében maximálisan az előtörlesztett összeg 1 százalékának felel meg.

Amennyiben 8 éven át lakástakarék-megtakarításra fordítjuk a törlesztőkülönbözetet, egy 20 milliós hitelnél több mint 2 millióval, egy 50 milliós hitelnél több, mint 5 millióval csökkenthetjük a visszafizetendő összeget. Az LTP viszont kizárólag lakáscélra használható fel.

Az önsegélyező pénztári megtakarítás is besegíthet. Ebből havonta legfeljebb a bruttó minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lakáshitel-törlesztésre fordítható. Az állam az összes befizetés 20 százalékát adójóváírásként visszafizeti. A havi lakáshitel-törlesztési plafon 2025-ben körülbelül 43 620 Ft, az adójóváírás éves maximális összege 150 000 Ft. Így tehát havonta körülbelül 36 350 Ft-ot érdemes befizetni, ha a pénzt lakáscélra fordítjuk.

A megtakarításos életbiztosítások esetén 50 milliós hitelösszeg esetén 25 év alatt akár 39 millió forintot is összegyűjthetünk, hiszen kiemelkedő, 7 százalékos hozamú konstrukciók is vannak a piacon. Az állampapírok esetében a kamatláb-különbség révén elért, akár 27 milliós megtakarítást 11-23 millióval gyarapíthatjuk, hiszen ezek hosszú távon 3-5 százalékos hozammal rendelkeznek.

Az 5-6 százalékos éves hozamot ígérő befektetések esetében ugyanakkor pénzügyileg nem feltétlenül érdemes a 3 százalékos hitelt előtörleszteni. A befektetés többlethozama meghaladja ebben az esetben a megtakarított kamatot – tette hozzá a szakember.

Az Otthon Start program keretében a szeptember elsejei héten már több ezer megkeresés érkezett a pénzintézetekhez, és több ezren indították el a hitelügyintézési folyamatot

– írta múlt szombaton Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Facebook-oldalán. Kiemelte, hogy a bankok részéről több százezres jóváírásokban és egyéb kedvezményekben is részesülhetünk az Otthon Start igénybevétele esetén.

Múlt pénteken az államtitkár az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, olyan bankok is vannak, amelyek három százalék alatti kamatlábbal kínálják a hitelt. Hozzátette, egy 25 éves futamidejű, 40-50 millió forintos kölcsön esetében már egy-két tizedszázalékkal kisebb kamatláb is akár egymillió forintos megtakarítást hozhat.