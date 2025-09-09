ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.2
usd:
333.94
bux:
0
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Getty Images

Milliókat spórolhat, aki ügyesen használja ki az Otthon Startot

Infostart

A fix 3 százalékos lakáshitel önmagában is jelentős megtakarítást hoz a piaci hitelekhez képest, viszont érdemes a megspórolt összeget tudatosan befektetni.

Érdemes félretenni az Otthon Start kedvező kamatlába segítségével megspórolt összegeket, hiszen ügyesen befektetve milliókat szedhetünk össze – mondta Richter Ádám, a money.hu szakértője a 24.hu hírportálnak.

A legkedvezőbb piaci lakáshitel-konstrukciókhoz képest a teljes visszafizetendő összeg akár 11-27 millió forinttal is kevesebb lehet, amit hasznos valamilyen módon megtakarítani.

Erre számos lehetőség van. Rendelkezésre áll az LTP (lakás-takarékpénztár), az önsegélyező pénztári megtakarítás, a megtakarításos életbiztosítás – illetve az állampapír is. A hozamot később előtörlesztésre is használhatjuk, ennek díja a Fix 3%-os hitel esetében maximálisan az előtörlesztett összeg 1 százalékának felel meg.

Amennyiben 8 éven át lakástakarék-megtakarításra fordítjuk a törlesztőkülönbözetet, egy 20 milliós hitelnél több mint 2 millióval, egy 50 milliós hitelnél több, mint 5 millióval csökkenthetjük a visszafizetendő összeget. Az LTP viszont kizárólag lakáscélra használható fel.

Az önsegélyező pénztári megtakarítás is besegíthet. Ebből havonta legfeljebb a bruttó minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lakáshitel-törlesztésre fordítható. Az állam az összes befizetés 20 százalékát adójóváírásként visszafizeti. A havi lakáshitel-törlesztési plafon 2025-ben körülbelül 43 620 Ft, az adójóváírás éves maximális összege 150 000 Ft. Így tehát havonta körülbelül 36 350 Ft-ot érdemes befizetni, ha a pénzt lakáscélra fordítjuk.

A megtakarításos életbiztosítások esetén 50 milliós hitelösszeg esetén 25 év alatt akár 39 millió forintot is összegyűjthetünk, hiszen kiemelkedő, 7 százalékos hozamú konstrukciók is vannak a piacon. Az állampapírok esetében a kamatláb-különbség révén elért, akár 27 milliós megtakarítást 11-23 millióval gyarapíthatjuk, hiszen ezek hosszú távon 3-5 százalékos hozammal rendelkeznek.

Az 5-6 százalékos éves hozamot ígérő befektetések esetében ugyanakkor pénzügyileg nem feltétlenül érdemes a 3 százalékos hitelt előtörleszteni. A befektetés többlethozama meghaladja ebben az esetben a megtakarított kamatot – tette hozzá a szakember.

Az Otthon Start program keretében a szeptember elsejei héten már több ezer megkeresés érkezett a pénzintézetekhez, és több ezren indították el a hitelügyintézési folyamatot

– írta múlt szombaton Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Facebook-oldalán. Kiemelte, hogy a bankok részéről több százezres jóváírásokban és egyéb kedvezményekben is részesülhetünk az Otthon Start igénybevétele esetén.

Múlt pénteken az államtitkár az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, olyan bankok is vannak, amelyek három százalék alatti kamatlábbal kínálják a hitelt. Hozzátette, egy 25 éves futamidejű, 40-50 millió forintos kölcsön esetében már egy-két tizedszázalékkal kisebb kamatláb is akár egymillió forintos megtakarítást hozhat.

Kezdőlap    Gazdaság    Milliókat spórolhat, aki ügyesen használja ki az Otthon Startot

hitel

megtakarítás

panyi miklós

otthon start

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Moszkva újabb nagy félelme: formálódik az „ázsiai NATO”

Moszkva újabb nagy félelme: formálódik az „ázsiai NATO”

A Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójával és a Kína katonai potenciálját demonstráló katonai parádéval párhuzamosan az orosz média elkezdte pedzegetni, miért fontos Moszkva, Peking és Észak-Korea közeledése: mert formálódik egy „ázsia NATO”.
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Kreml célkeresztjébe került Európa erős embere – Mivel vívta ki Putyin haragját a német kancellár?

A Kreml célkeresztjébe került Európa erős embere – Mivel vívta ki Putyin haragját a német kancellár?

Egyre fagyosabbra fordul az amúgy sem jó viszony Friedrich Merz német kancellár és a Kreml között: a német vezető nemrég „háborús bűnösnek” nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, mire a Kreml úgy reagált, nem kell figyelni az ő véleményére. A kancellár időközben az orosz dezinformáció egyik fő célpontjává is lett: a nyár folyamán állítólagos illegális vadászatáról terjesztettek álhíreket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?

Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?

A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

The White House says the president did not draw the picture or sign the note, after it was published on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 8. 21:51
Ingyenes, globális mobilnettel érkezik egy új okostelefon
2025. szeptember 8. 21:05
Mesterséges intelligencia – hol tartunk?
×
×
×
×