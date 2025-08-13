Bontószökevények - szakember a külföldről behozott idős használt autókról

2026-tól csak olyan autókat lehetne eladni az Európai Unióban, főleg az online piactereken amiknek van érvényes műszaki vizsgájuk – legalábbis egy új szabályozási tervezet szerint, írja a bama.hu összefoglalója. A cél egyértelmű: hogy ne adjanak-vegyenek rossz állapotú, gyakran szennyező vagy balesetveszélyes járműveket az országok között.

A tervezet szerint már a hirdetés feltétele is az lenne, hogy a járműnek meglegyen a műszakija.

A baranyai hírportál megkérdezett egy szakembert, aki azt mondta: hosszú évek tapasztalatával a háta mögött sokszor inkább lebeszéli az ügyfeleit arról, hogy sokat költsenek egy rossz állapotú külföldi autóra. „Ha nincsen szerencséje, akkor fél év múlva rá kell költeni az autóra a vételárat. Ha szerencséje van, akkor másfél év múlva” – fogalmazott a Mecsekpölöskei Autójavító Kft. vezetője, Bischoff Zoltán, aki szerint rengeteg „bontószökevény” autó érkezik Németországból. Ezeket általában nem tartják karban rendesen, és az olajcseréket sem végeztetik rendszeresen.

Nagyon sok durván elhasznált volt flottás kocsit is behoznak a kereskedők külföldről. Ezek sokszor már 150-200 ezer kilométert is futottak, de csak a legszükségesebb dolgokat javíttatják rajtuk. Ezeket az autókat aztán itthon csak „kozmetikázzák”, hogy eladhatóak legyenek az átlagos vásárló számára.

A szakember szerint jobban jár, aki inkább hitelre vesz egy 4-5 éves, megbízhatóbb autót, mint egy idősebb járművet, ami később csak viszi a pénzt.