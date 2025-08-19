ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 19. kedd
Close-up Of A Human Hand Stopping The Wooden Blocks From Falling On House Model
Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images

Netrisk: az idén jelentősen nőtt a lakásbiztosítások száma

Infostart / MTI

A Netrisk biztosításközvetítő azt közölte, hogy az idén január és augusztus első hete között 6,9 százalékkal több lakásbiztosítási szerződést kötöttek a múlt év azonos időszakához képest; a lakásbiztosítások átlagdíja 39 400 forint volt, ami éves szinten 6 százalékos emelkedés.

Az idén eddig megkötött szerződések 5 százaléka kizárólag ingóságokra, 17 százaléka csak az ingatlanra, míg 78 százaléka az ingatlanra és az ingóságokra egyaránt nyújt védelmet. A tulajdonjog szerinti megoszlásban 91 százalék a saját tulajdon aránya, a bérbeadók részesedése 8 százalékra nőtt, a bérbevevőké pedig 1 százalékon maradt.

A felsőoktatási tanév kezdete a lakásbiztosításokat tekintve is lényeges időszak: az ingatlanokat bérlő diákok és a bérbeadók számára egyaránt fontos, hogy tisztázzák, milyen lakásbiztosítás védi az ingatlant és a benne található ingóságokat.

Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója elmondta: bútorozott és bútorozatlan albérletnél is más-más a helyzet. Egy berendezett lakásnál a bérbeadó biztosítása jellemzően az ingatlant és annak saját berendezését védi, a bérlő saját holmijára viszont nem terjed ki. Ha pedig a lakást üresen adják bérbe, a bérlőnek külön érdemes gondoskodnia az ingóságai védelméről. Az adatokból azt látják, hogy még mindig kevesen kötnek lakásbiztosítást bérlőként, pedig ennek nagyon fontos szerepe van.

Netrisk: az idén jelentősen nőtt a lakásbiztosítások száma

