ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.07
usd:
335.11
bux:
103372.36
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Creative euro icon with glowing stock chart on dark wallpaper. Cryptocurrency and money concept. 3D Rendering
Nyitókép: peshkov/Getty Images

Nagyon fontos gazdasági adatok érkezhetnek hét elején, izgatottan várnak a befektetők

Infostart

Az Egyesült Államok közelít a recesszió felé és az inflációs hullám sem kizárt, miközben az európai kilábalás még gyenge lábakon áll, hazai fronton pedig most derül ki, hogy folytatódott-e az infláció mérséklődése, vagy sem.

Nagyon izgalmas hét elé néznek a befektetők egy olyan helyzetben, amikor az USA a recesszió felé sétálgat és nem elképzelhetetlen, hogy még egy inflációs hullámot is a nyakába kap – írja a Portfolio, hozzátéve, hogy az európai kilábalás még ingatag, de a héten több olyan adat is érkezik, ami segíthet ezt a kérdést tisztába tenni.

Makrogazdasági szempontból a piacot az amerikai adatok uralták. Az ISM feldolgozóipari és beszerzésimenedzser-indexe is halvány javulást mutatott, viszont az összkép nem változott. A foglalkoztatottsági kilátások nem jók, miközben az árnyomás továbbra is magas. Ehhez jöttek a munkaerőpiaci adatok: alig bővült a foglalkoztatottság, csökkent a bérek növekedési üteme és emelkedett a munkanélküliségi ráta. A vámháború is folytatódik:

Donald Trump bejelentette, hogy a félvezetők esetében vámokat vethet ki azokra, akiknek nincs az USA-ban termelési kapacitásuk.

A magyar gazdaság szempontjából a Közgazdász Vándorgyűlés volt múlt héten a legfontosabb esemény, melyen Varga Mihály MNB elnök elmondta, hogy a gyengébb forint már nem segíti a növekedést, sőt a magas importarány miatt gyorsan és erőteljesen gyűrűzik be az árakba. A jegybankelnök azt is kiemelte, hogy a monetáris politika továbbra is szigorú és óvatos marad, mert csak így biztosítható, hogy a forint stabil árfolyama hosszú távon is a gazdasági növekedés alapja legyen.

A forint a dollár gyengülése, a magas kamatkülönbözet és az MNB elnökének szavai hatására kimondottan jó hetet zárt.

Hétfőn várhatók a kínai export- és importadatok, a kérdés pedig az lesz, hogy a kereskedelmi háború mekkora sebet ejtett a kínai gazdaság exportpotenciálján. Ezt követően német ipari termelési és külkereskedelmi adatok érkeznek, ahol Kínához hasonlóan a befektetőket a vámok növekedésre gyakorolt hatásai érdeklik majd. Délután pedig érkeznek az USA-ból a fogyasztók inflációs várakozásai, valamint a magyar költségvetési egyenleg.

Magyar szempontból a kedd lesz kiemelten fontos, ugyanis kiderül az augusztusi infláció, illetve az, hogy a július után tudott-e folytatódni a pénzromlás mérséklődése.

Kezdőlap    Gazdaság    Nagyon fontos gazdasági adatok érkezhetnek hét elején, izgatottan várnak a befektetők

magyarország

egyesült államok

európa

gazdaság

infláció

tőzsde

piac

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Elemző Kötcséről: Magyar Péter egybentartaná a táborát, de ráéghet az adóemelési ügy

Elemző Kötcséről: Magyar Péter egybentartaná a táborát, de ráéghet az adóemelési ügy

Orbán Viktor és Magyar Péter is a saját táborát szeretné egyben tartani, ezért a maguk szempontjából mindketten logikusan beszéltek vasárnap Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője szerint. Kötcse volt az őszi politikai idény nyitányának helyszíne. Orbán Viktor a hagyományos pikniken vázolta fel a Fidesz-KDNP győzelmi tervnek nevezett programját, és Magyar Péter is itt ismertette a Tisza választási programpontjait.
 

Orbán Viktor Kötcsén: a kiskakasból soha nem lesz nagykakas

Itt újra megnézheti Orbán Viktor kötcsei beszédét

Magyar Péter „Gyurcsányozással” ment neki Orbán Viktornak Kötcsén

Ellenzéki reakciók Orbán Viktor beszédére

Szijjártó Péter: nem üzent Donald Trump Magyarországnak az orosz kőolajvásárlások ügyében

Szijjártó Péter: nem üzent Donald Trump Magyarországnak az orosz kőolajvásárlások ügyében

A sajtóban terjedő hírekkel ellentétben nem üzent hazánknak az amerikai elnök az orosz kőolajvásárlások beszüntetése ügyében, még közel hasonló üzenet sem volt – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.
 

Donald Trumpnak kezd elege lenni Vlagyimir Putyinból

Ukrán hírszerzés: Moszkva jól halad idei célja felé

Dmitrij Peszkov: az európai fegyverkezés a háború lezárásának gátja

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint augusztusban megfordult a trend Pokrovszknál, és már jóval több területet szerzett ezen a frontszakaszon vissza az ukrán haderő, mint amennyit az oroszok szereztek  – írja az Ukrajinszka Pravda. A The Wall Street Journal elemzése arra jutott, hogy jelenleg az időtényező számít az egyik legnagyobb kérdésnek az orosz-ukrán háborúban. Ameddig az ukránoknak attól kell tartaniuk, hogy az egyre inkább kimerülőben lévő csapataik meddig lesznek még képesek ellenállni a támadók nyomásának, addig Moszkvának egyre inkább a gazdasági kihívások jelenthetnek gondot. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Potom pénzért eladó a 100 éves vidéki gyógyszálló: fotókon az egykori úri luxus és a pazar medencék

Potom pénzért eladó a 100 éves vidéki gyógyszálló: fotókon az egykori úri luxus és a pazar medencék

Hajdan Szolnok ékköve volt, ma már tolvajok, hajléktalanok és omladozó falak jelzik a Tisza Szálló szomorú végóráit.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five killed in Jerusalem shooting attack, paramedics say

Five killed in Jerusalem shooting attack, paramedics say

Israeli police say two gunmen were "neutralised" after the attack, in which seven other people were seriously wounded.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 8. 10:42
Szijjártó Péter: nem üzent Donald Trump Magyarországnak az orosz kőolajvásárlások ügyében
2025. szeptember 8. 10:01
NAV: online is kérhető keresetkimutatás a hitelfelvételhez
×
×
×
×