Nagyon fontos gazdasági adatok érkezhetnek hét elején, izgatottan várnak a befektetők

Nagyon izgalmas hét elé néznek a befektetők egy olyan helyzetben, amikor az USA a recesszió felé sétálgat és nem elképzelhetetlen, hogy még egy inflációs hullámot is a nyakába kap – írja a Portfolio, hozzátéve, hogy az európai kilábalás még ingatag, de a héten több olyan adat is érkezik, ami segíthet ezt a kérdést tisztába tenni.

Makrogazdasági szempontból a piacot az amerikai adatok uralták. Az ISM feldolgozóipari és beszerzésimenedzser-indexe is halvány javulást mutatott, viszont az összkép nem változott. A foglalkoztatottsági kilátások nem jók, miközben az árnyomás továbbra is magas. Ehhez jöttek a munkaerőpiaci adatok: alig bővült a foglalkoztatottság, csökkent a bérek növekedési üteme és emelkedett a munkanélküliségi ráta. A vámháború is folytatódik:

Donald Trump bejelentette, hogy a félvezetők esetében vámokat vethet ki azokra, akiknek nincs az USA-ban termelési kapacitásuk.

A magyar gazdaság szempontjából a Közgazdász Vándorgyűlés volt múlt héten a legfontosabb esemény, melyen Varga Mihály MNB elnök elmondta, hogy a gyengébb forint már nem segíti a növekedést, sőt a magas importarány miatt gyorsan és erőteljesen gyűrűzik be az árakba. A jegybankelnök azt is kiemelte, hogy a monetáris politika továbbra is szigorú és óvatos marad, mert csak így biztosítható, hogy a forint stabil árfolyama hosszú távon is a gazdasági növekedés alapja legyen.

A forint a dollár gyengülése, a magas kamatkülönbözet és az MNB elnökének szavai hatására kimondottan jó hetet zárt.

Hétfőn várhatók a kínai export- és importadatok, a kérdés pedig az lesz, hogy a kereskedelmi háború mekkora sebet ejtett a kínai gazdaság exportpotenciálján. Ezt követően német ipari termelési és külkereskedelmi adatok érkeznek, ahol Kínához hasonlóan a befektetőket a vámok növekedésre gyakorolt hatásai érdeklik majd. Délután pedig érkeznek az USA-ból a fogyasztók inflációs várakozásai, valamint a magyar költségvetési egyenleg.

Magyar szempontból a kedd lesz kiemelten fontos, ugyanis kiderül az augusztusi infláció, illetve az, hogy a július után tudott-e folytatódni a pénzromlás mérséklődése.