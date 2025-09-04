Varga Mihály: nézzünk szembe a tényekkel

Bár a világgazdaság egésze és ezen belül Európa lassított a korábbi növekedési lendületéhez képest, a hazai GDP adat nem túl kedvező és az infláció is a korábban vártnál lassabb ütemben tér vissza a 2010-es évek végének szintjére – mondta előadásában a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

„Nézzünk szembe a tényekkel. Az elmúlt 12 negyedévből hét alkalommal csökkent a GDP negyedéves bázisa. Tizenkettőből hét alkalommal. Ugye

hasonló csak a 2007-es, 2008-as világválság alatt fordult elő a rendszerváltozást követően”

– fogalmazott Varga Mihály.

A jegybank elnöke azt mondta mélyebb okai vannak annak, hogy gyenge a hazai GDP-adat. „Azt látjuk, hogy a GDP tekintetében picit alatta vagyunk az Európai Unió átlagos GDP-növekedésének, és alatta vagyunk a V3-as országok növekedésének is. Mi ennek az oka? Három tényezőt nézzünk meg fogyasztás, beruházás, export. Ha az exportot nézzük, azt mondhatjuk, hogy többé-kevésbé rendben vagyunk. Ami a magyar gazdaságot húzza jelenleg, az egyértelműen a fogyasztás, de ami a kritikus helyzetet mutatja, ez a beruházások állapota” – fejtette ki.

Varga Mihály hozzátette: a gyenge konjunktúra egyre inkább megjelenik a munkaerőpiacon is, a létszám alakulásában, illetve a bérnövekedés lassításában.

Az MNB elnöke szólt az Otthon Start programról is. Elmondta 2025 második negyedévében a lakáshitelállomány 13 százalékkal nőtt az előző évihez képest, az országos lakásárak pedig csaknem 16, a budapesti lakásárak pedig több mint 24 százalékkal emelkedtek. Közölte, hogy a jegybank úgy látja, hogy amennyiben az új fejlesztések kínálata nem bővül kellő ütemben, akkor a kereslet megugrása árnyomást gyakorolhat a piacra, az MNB ezért kiemelt figyelemmel kíséri a folyamatokat.

Varga Mihály azt is hangsúlyozta, hogy a magas infláció nem tesz jót a növekedésnek és a felzárkózásnak. Az MNB elnöke ezt követően az árfolyam kérdésére is kitért. „Az elmúlt évek tapasztalataira visszatekintve azt állapíthatjuk meg, hogy le kell számolni azzal az elképzeléssel, miszerint a gyengébb árfolyam kedvez az exportnak és így a gazdasági növekedésnek.

Nem lehet a felzárkózást az árfolyam leértékelésére alapozni”

– emelte ki.

A forint hosszú ideig eltért a régiós devizák teljesítményétől, ez a kedvezőtlen jelenség azonban mára már megszűnt, összegezte Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.