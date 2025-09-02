ARÉNA
Wooden blocks with the word GDP and up and down arrows. An unstable economy in the country. Financial measure of the market value of all the final goods and services produced in a specific period.
Nyitókép: Andrii Yalanskyi/Getty Images

Hajszálnyival úsztuk meg a technikai recessziót – friss GDP-adatok

Infostart

Magyarország bruttó hazai termékének volumene a második negyedévben a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az első negyedév GDP-csökkenése után ez sokat jelent, így ugyanis nem következett be technikai recesszió, azaz nem volt két egymást követő negyedévben visszaesés.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 II. negyedévében a GDP volumene a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A második becslésben közölt volumenindexek az első becsléshez képest nem változtak.

Termelési oldal:

  • Az építőipar hozzáadott értéke 4,3 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
  • Az ipar teljesítménye 3,3, azon belül a feldolgozóiparé 4,4 százalékkal visszaesett az előző év azonos időszakihoz képest.
  • A mezőgazdaság hozzáadott értéke 11,4 százalékkal alulmúlta az előző év azonos időszakit.

A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a fémfeldolgozási termék gyártása járult hozzá a csökkenéshez, illetve az egyéb jármű gyártása fékezte leginkább az ipar visszaesését.

Forrás és interaktív grafikonok: KSH
Forrás és interaktív grafikonok: KSH

Szolgáltatások:

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 1,3 százalékkal emelkedett.

  • A legnagyobb növekedés (6,5 százalék) a művészet, szabadidő, egyéb szolgáltatások nemzetgazdasági ágban következett be.
  • Az információ, kommunikáció hozzáadott értéke 6,3,
  • a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátásé 3,2,
  • az oktatásé 2,9,
  • a pénzügyi, biztosítási tevékenységé 2,2 százalékkal bővült.
  • A kereskedelem teljesítménye 1,8,
  • a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenységé 0,8 százalékkal emelkedett.
  • A szállítás, raktározás ág hozzáadott értéke 0,2 százalékkal bővült.

A humánegészségügyi, szociális ellátás 0,1, a közigazgatás 0,5, az ingatlanügyletek teljesítménye 0,7 százalékkal csökkent.

A bruttó hazai termék 2025. II. negyedévi 0,1 százalékos növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, azon belül leginkább az információ, kommunikáció ág bővülése járult hozzá pozitívan (0,9, illetve 0,2 százalékponttal). Az építőipar teljesítménye 0,2 százalékponttal segítette a növekedést, míg az iparé 0,7, a mezőgazdaságé 0,3 százalékponttal mérsékelte a nemzetgazdaság teljesítményét. A termékadók és -támogatások egyenlege nem befolyásolta számottevően a GDP volumenét.

Felhasználási oldal:

A háztartások tényleges fogyasztása 4,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 5,0 százalékkal emelkedett.

A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 4,9 százalékkal nagyobb lett.

A hazai fogyasztási kiadások volumene minden csoportban nőtt: a tartós termékek esetében 6,2, a féltartósok esetében 3,9, a nem tartósok esetében 5,6, a szolgáltatások esetében pedig 4,6 százalékkal.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,9 százalékkal nagyobb lett, míg a közösségi fogyasztásé 9,8 százalékkal nőtt. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 5,7 százalékkal nőtt.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 5,3 százalékkal emelkedett.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás a II. negyedévben 7,0 százalékkal alulmúlta az előző év azonos időszakit. Mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezésberuházásoké mérséklődött.

A bruttó felhalmozás 0,9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a II. negyedévben összességében 3,8 százalékkal bővült.

Külkereskedelem

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 1183 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az export volumene 0,9 százalékkal mérséklődött, míg az importé 4,0 százalékkal magasabb lett. A külkereskedelem közel 80 százalékát kitevő áruforgalomban a kivitel 1,3 százalékkal csökkent, míg a behozatal 5,9 százalékkal emelkedett. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 0,7 százalékkal nőtt, míg importja 4,6 százalékkal visszaesett az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó hazai termék 2025. II. negyedévi, 0,1 százalékos bővüléséhez a végső fogyasztás 3,7 százalékponttal járult hozzá, miközben a bruttó felhalmozás 0,3 százalékponttal lassította. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 3,4 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítményt.

