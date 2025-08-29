Ezért biztosan jobb vidéken autótulajdonosnak lenni

Mint arról az InfoRádió is beszámolt, az MNB friss – második negyedéves – kgfb-indexe 2,4 százalékos negyedéves csökkenést lát a személyautók díjánál, ami a verseny élénkülését mutatja. Eközben a ráfordítások, a biztosítói kárkifizetések 2,3 százalékkal növekedtek, tehát kevesebb díjra nagyobb kárkifizetés esik.

"Éves szinten is hasonló adatokat látunk: ott ugyan a díjaknál egy stagnálás, 0,3 százalékos emelkedés látszik, viszont a kárkifizetéseknél éves szinten 3,2 százalékos bővülés látható. Ezek eredményeként a második negyedév végén országosan 57 600 forint körüli volt a személyautóknak az átlagos éves kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díja" – vázolta az InfoRádióban Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője.

A főváros és a vidék között több nagy különbség is van: Budapesten jóval nagyobb a kárgyakoriság, sokkal több az autó, sokkal nagyobb a forgalom, ezért itt viszonylag magasabb díjat látni, 82 ezer forint körüli volt a második negyedév végén az átlagos kgfb, Budapesten kívül pedig az országos átlagnál alacsonyabb, 53 300 forint körüli díj volt érzékelhető, tehát a vidéki autósoknak – köszönhetően a kevesebb kárnak és balesetnek – jóval alacsonyabb a kötelezőjük díja.

Az átlagdíjak csökkenése azon kívül, hogy a verseny élénkülését mutatja, az ár-érték arány szempontjából is kedvező a biztosítottaknak.

A Magyar Nemzeti Banknak pedig a kgfb-indexen belül létezik egy korrigált indexe is, ami kiszűri a kárkifizetést, illetve a biztosítói adót, és ez az index hosszú stagnálás után csökkenésnek indult, tehát a verseny éleződésének is köszönhetően a díjkárolló záródik, kevesebb díj fizetésével, magasabb kárkifizetésekkel számolhatnak a fogyasztók Binder István elmondása szerint.