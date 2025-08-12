ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd Klára
iratok papírok dokumentumok
Nyitókép: Pixabay

Kiderült, miért nem indulhat újra a Nitrogénművek

Infostart

Júliusban nem tudták újraindítani a Nitrogénművek hónapok óta álló pétfürdői üzemét. Megszólalt az ügyben az illetékes kormányhivatal.

A Nitrogénművek Zrt. pétfürdői ammóniaüzemében a csővezetékek leromlott állapota miatt a műszaki biztonsági hatóság az üzem újraindulását megtiltotta addig, amíg a hibákat el nem hárítják és a szükséges hatósági vizsgálatok a csővezetékek üzembiztos állapotát nem igazolják – közölte a Fejér Vármegyei Kormányhivatal főispáni kabinetje.

A Nitrogénművek üzemeiben a hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezések szerkezeti és szilárdsági vizsgálatait a cég kérelmére, egyeztetett időpontban a hatóság folyamatosan végzi, azonban a vizsgálatok jelentős része a cég felkészületlensége miatt egyelőre eredménytelenül zárult. Egyes berendezések vizsgálata már két alkalommal is sikertelen volt, így harmadik vizsgálatra is szükség van – olvasható a közleményben.

Emlékeztetnek: az ammóniagyártás különösen veszélyes ipari tevékenység, a berendezések elégtelen karbantartásra visszavezethető hibája esetén kiszabaduló gáz több 10 kilométeres távolságban is veszélyt jelenthet a környéken élőkre, ezért a nyomástartó berendezéseknek a legszigorúbb műszaki biztonsági előírásoknak kell megfelelnie.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal műszaki biztonsági hatósága a cég kérelméből értesült arról, hogy az üzemek termelése az eredetileg közölt őszi időpontnál hamarabb, már 2025 májusában leállt. Az újrainduláshoz - eredményes vizsgálatok után - a hatóság engedélyeire is szükség van, azonban a vállalat a saját maga által korábban feltárt hiányosságokat sem szüntette meg.

A Nitrogénművek a leállását követően nem volt és maradéktalanul jelenleg sincs felkészülve arra, hogy a szükséges vizsgálatokat hiánytalanul és eredménnyel elvégezze a hatóság. Az üzembiztos működésre vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartatásától a hatóság nem tekinthet el - emelte ki a kormányhivatal.

A kormányhivatal három vármegyében mintegy 8000 nyomástartó berendezés hatósági felügyeletét látja el, és annak ellenére igyekszik a vállalat eredeti ütemtervtől eltérő igényeinek is megfelelni, hogy ez átszervezéssel jár a hatóságnál - közölték.

Korábban a Telex azt írta, hogy a gyártás elindításának további késlekedése a cég csődjét és több száz munkahely megszűnését eredményezheti. Emlékeztettek: a Nitrogénművek pétfürdői üzeme az ország egyik legnagyobb műtrágyagyára, amely az elmúlt években többször szorult helyzetbe került. 2022-ben a gázárak megemelkedése miatt állították le a termelést, 2023-ban pedig belengették, hogy végleg bezárják a gyárat, később azonban mégis a működés folytatása mellett döntöttek. A Nitrogénművek idén egyszer azért került bajba, mert nem tudta visszafizetni a kötvényeseitől kölcsönkapott 200 millió eurót. Ebben az ügyben hónapokon keresztül ment az egyezkedés, végül június elején sikerült megállapodni a hitelezőkkel.

