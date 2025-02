MNB: 150 milliárd forinttal kevesebbet költenének a nyugdíjasok az ingatlanpiacon

A korábbi 365 milliárd forint helyett 215 milliárd forintot költhetnek a nyugdíjasok az ingatlanpiacra - a jegybanki becslés szerint. Decemberben mindössze 14 százalék állította ezt, szemben a szeptemberi 25 százalékos aránnyal. Az én pénzem cikke szerint felhasználók 40 százaléka tervez ingatlanvásárlást, 57 százalékuk viszont azt jelezte, hogy a nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználása nélkül is tervezne ingatlanvásárlást vagy felújítást. Így még az MNB is úgy gondolja, hogy a nyugdíjpénz felhasználásának lakáspiaci hatásait több tényező is mérsékelheti.

Kamatjövedelmek és családi adókedvezmény

A jegybank felmérte azt is, hogy a lakosság az állampapírok után kapott kamatokat mire fordítja. Mint kiderült, az előző felmérésekhez képest csökkent, de továbbra is magas a kamatjövedelmet állampapírba fektetni tervezők aránya. A kamatfizetéseket a válaszadók 43 százaléka fektetné be újra állampapírba. A más befektetést keresők aránya 12 százalék. A kitöltők 39 százaléka pedig kiadásai fedezésére költené a forrásokat.

A családi adókedvezmény növeléséből származó többletjövedelemre az MNB külön rákérdezett. Az adókedvezmény növeléséből származó, júliustól érkező többletjövedelmet az érintettek 60 százaléka költené el. Ez meglehetősen magas arány, de az alacsonyabb jövedelmű háztartások közül még többen tesznek majd így.

Inflációs várakozás és megtakarítás

A felmérés alapján az inflációs várakozások 6 negyedévnyi folyamatos csökkenése decemberben megtorpant, sőt már a korábbinál nagyobb drágulásra is számítottak a válaszadók. A rövid távú inflációs várakozások mediánja 0,3, a középtávúaké pedig egy teljes százalékponttal nőtt.

Nem csak az árak emelkedésével kalkulálnak a családok, hanem azzal is, hogy helyzetük nem igazán lesz jobb. Az MNB felmérése szerint emelkedett a pesszimistábbak aránya, különösen a 65 év felettiek körében. A jegybank ugyanakkor megjegyezte, hogy továbbra is magas a háztartások megtakarítási szándéka: a munkaképes korú főkeresővel rendelkező háztartások 50 százaléka jelezte, hogy tervez megtakarítani a következő 12 hónapban.