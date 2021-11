A legnagyobb európai gáztőzsde, a holland TTF decemberi határidős jegyzésében megawattóránként 75 dollárra süllyedt a földgáz ára a hétfő délelőtti 81,00 euróról.

A Lengyelországon és Fehéroroszországon áthaladó, kétezer kilométer hosszú Jamal-Európa gázvezetéken három napig állt a szállítás, mert a németországi szakaszt üzemeltető Gascade vállalat ezen a három napon megfordította az áramlást nyugatról keleti irányba.

Október vége óta másodjára fordul elő, hogy meg kellett fordítani az áramlást a gázvezetéken.

A reverz szállítás hátterében az áll, hogy a Jamal-Európa gázvezetéken keresztül Lengyelországba is érkezik földgáz, de nemcsak Oroszországból, hanem Németországból is. Általában, normális körülmények között, a német féltől vásárolt földgázt Lengyelország kiemeli a Németországba irányuló, tranzitként áthaladó orosz földgázból. Ha azonban Oroszországból kevesebb földgáz érkezik, mint amennyit Lengyelország vásárolt Németországtól, a Gascade megfordítja az áramlást, és az Északi Áramlat vezetéken érkező orosz földgázt táplálja be és küldi tovább Lengyelországba.

Vlagyimir Putyin orosz elnök október végén arra utasította Alekszej Miller Gazprom-elnököt, hogy miután a vállalat november 7-ig vagy 8-ig befejezi a gáz szivattyúzását az orosz földalatti tárolókba, kezdje meg a tervezett munkálatokat a saját európai - ausztriai és németországi - földalatti tárolóiba irányuló gázmennyiség növelésére.

Oroszország biztosítja Európa gázszükségletének egyharmadát, és kínálati szándékai kulcsfontosságúak ebben az időszakban, amikor is a háztartásokat és a vállalatokat egyaránt keményen sújtja a szabadpiaci gázárak meredek emelkedése.

A messze legnagyobb orosz gáztermelő Gazprom a közelmúltban jelezte, hogy az idei termelése várhatóan 55 milliárd köbméterrel nő a tavalyihoz képest, meghaladja az 510 milliárd köbmétert, ami 10 éves csúcsnak számít.

