Mostanra érte el a koronavírus hatása a baromfipiacot

Augusztus közepére gyűrűzött be a koronavírus-járvány hatása igazán érezhetően a baromfiiparba, holott a nyári grillszezon miatt ez kiemelt időszaknak számít ebben az ágazatban is. Emiatt igazán érzékenyen érinti szektort, hogy a koronavírus kiváltotta gazdasági válság hatására a jövedelmek csökkenése visszafogta a baromfitermékek iránti keresletet is, és az idei madárinfluenza miatt is Európa-szerte csökkentek az árak.

Az elmúlt hetekben folyamatosan akciósan kínálták a csirkemellfilét a különböző kereskedelmi láncok Magyarországon is, ami a vágóhídi átadási árakra is visszahatott.

"Szolid árcsökkenést tapasztaltunk az átadási árakban, a tavalyihoz képest 5-10 százalékkal olcsóbban adják a baromfitermékeket a kereskedelmi láncoknak a különböző vágó-feldolgozóüzemek"

- mondta az InfoRádióban Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnök-igazgatója. Az árcsökkenés a termelői oldalt is elérte, mivel emiatt a feldolgozók is alacsonyabb árat kínálnak az alapanyagért. A veszteségek miatt a termelők is visszafogták a kibocsátást.

Hasonló a helyzet a kontinens többi országában is, a koronavírus-járvány, valamint a madárinfluenza miatt. Az Európai Baromfi Vágóhidak és Kereskedők Szövetségének becslése szerint a csirkehús-termelés 3 százalékkal, a pulykahús-termelés 5 százalékkal csökkenhet idén.

Magyarországon is csökkent a baromfiállomány nagysága, ám nálunk egy kicsit más a helyzet, "mivel az ország az önellátáson felül jelentős mértékben exportra termel, ezért a hazai ellátás a termeléscsökkenés miatt nem kerül veszélybe, de az árcsökkenés érezteti a hatását" - mondta Csorbai Attila. Hozzátette:

bízik abban, hogy a fogyasztás szerkezete nem változik a koronavírus-járvány hatására,

ahogy abban is, hogy ősszel nem esik vissza ennél jobban a baromfitermékek iránti kereslet – most nyáron ugyanis a grillszezon még felfelé nyomja az értékesítés volumenét.

