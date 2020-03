Van, ami már rutin járványvédelmi intézkedés a bankoknál

Sokféle járványvédelemmel kapcsolatos kockázatra kell készülniük a hazai bankoknak is. A Napi.hu körképe szerint ezekből egyelőre a dolgozók és ügyfelek megbetegedésének megelőzését elősegítő gyakoribb takarítás és fertőtlenítők kihelyezése mellett a külföldi utazások, külföldi delegációk fogadásának visszafogása, hazatérve az önkéntes két hetes karantén kérése a dolgozóktól, illetve a hosszabb távú távmunkára való áttérés lehetőségének biztosítása már február óta napi gyakorlat a legtöbb hazai pénzintézetnél. A dolgozók számára utazási korlátozást eddig a CIB, az OTP, az Erste vezetett be, fertőzött területről való hazaérkezés utáni home office-t a CIB, az Erste - utóbbi a családtagok hazaérkezése esetén is - és a Takarékbank kér.

Jó néhány banknál - a Budapest Banknál, a CIB-nél, a Raiffeisennél, az Ersténél, az OTP-nél és a Takarékbanknál is - fokozták az elmúlt hetekben a fertőtlenítő takarításokat - és több pénzintézet is kihelyezett kézfertőtlenítőket a fiókjaiban, de a CIB-nél az arcmaszkok is készenlétben állnak szükség esetére.

Mindenhol operatív törzsek alakulnak és pandémiás protokollok készültek arra az esetre, ha rohamosan terjedni kezdene a járvány.

Ez többek között azért fontos, mert a bankok esetében nem lehet minden munkavállalót távmunkára kérni, hiszen a rendszereknek működni kell, az embereknek, a cégeknek hozzá kell férniük virtuálisan és a való életben is a pénzükhöz, vannak olyan telephelyek - például az adatközpontok - amelyeket folyamatosan felügyelni kell. Esetleges karantén esetén gondoskodni kell a fiókok megfelelő őrzéséről is.

A lap szerint a bankok többsége nem árulja el, hogy a munkatársak mekkora hányadát küldheti haza a működés veszélyeztetése nélkül, bár a belső rendszerekhez való biztonságos távoli hozzáférés érdekében komoly fejlesztések voltak az utóbbi időben. E téren a legkönnyebb helyzetben a Gránit Bank van, mivel a dolgozók 80 százalékával megteheti ezt, ugyanis szinte minden szolgáltatását online is lehet igényelni, fiókja pedig csak egy van, emellett egy ügyfélközpontot működtet még. A bank szerint a többi, bejárós munkakörben is képesek minimalizálni a fertőzés kockázatát. Az MKB-nál a krónikus, tartós légúti megbetegedésben, rosszindulatú megbetegedésben szenvedő, valamint autoimmun betegséggel élő munkatársak, kismamák, a 60 év feletti munkatársak munkavállalók otthoni munkavégzésének biztosítása elsődleges prioritás.

A digitalizáció segíthet

Ha eddig fiókba járt ügyet intézni, a koronavírus kiváló apropó lehet arra, hogy hozzászokjon az online, vagy telefonos ügyintézéshez - ajánlják a hitelintézetek az ügyfeleiknek. Igaz, ehhez sok helyütt először egy bankfiókban kell elintézni a szükséges engedélyeket és kódokat. A Gránitnál mindent el lehet így intézni, még a babaváró támogatást is, de sok másik banknál is működik az online számlanyitás és a személyihitel-igénylés.

A lap szerint az egyéb interakciókat is interneten keresztül javasolja lebonyolítani a bankszövetség. Ha például valaki állásinterjúra készül egy bankba, azt ajánlják, lehetőleg Skype-on vagy valamilyen más hasonló eszközön keresztül bonyolítsák le az interjút, és ne személyesen. A bankok saját munkatársaikat sem szívesen eresztik össze nagyobb tömegben,

több bank jelezte, hogy elhalasztja nagyobb rendezvényeit, sőt még az oktatások egy részét is a következő hetekben.

