Ez vár Magyarországon a rossz földekre

Volna megoldás arra, hogy mi legyen a gyengébb minőségű földekkel - írja összeállításában a Heol.hu megyei netes lap.

Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei elnöke a napokban újságírók előtt arról beszélt,

a szőlő-, gyümölcs- és szántóföldinövény-termesztésre alkalmatlan területek erdősítése iránt sokan érdeklődnek, fatelepítésre is jár támogatás,

és a terület ápolására is kapnak pénzt a tulajdonosok. Az igénylések száma meghaladta a várt háromszázat, félévente lehet pályázni a programban való részvételre.

Tájékoztatóján arról is beszélt, hogy nagy gondot okozott az agrárgazdaságban a sertéspestis, amely az országban az elsők között bukkant fel Heves megyében. Felidézte, háztájiba nem jutott be a vírus, viszont megelőzésből több helyen levágták a teljes állományt, ráadásul sokan nem is indították újra az "ipart", a többiek viszont magasabb áron tudtak eladni.

A szőlőtermesztésben az alacsony felvásárlási árak okoztak gondot. Az elmúlt években sok szőlőt telepítettek a megye borvidékein, ez pedig túltermeléshez vezetett. A támogatásoknak köszönhetően a borászok is saját ültetvényeket hoztak létre, így a csak szőlészettel foglalkozó gazdálkodók alacsony áron tudták értékesíteni a termést. A zöldszüret szakmailag indokolatlan, de bevett uniós gyakorlat. Volt ellenállás miatta, ám két út előtt álltak a gazdák, vagy időben leszüretelik a termést és nem kapnak érte semmit, emiatt kivágják a szőlőt, vagy a zöldszürettel megmentik területüket. Utóbbival a Mátrában többen éltek vele, mint Egerben.

Érdekes összefüggés lehet ezzel kapcsolatban, hogy vasárnapi évértékelőjén a miniszterelnök a klímavédelmi akcióterv keretei között minden megszületett gyermek után 10 új fa ültetését jelentette be.

