Üzent az androidosoknak a Huawei

Az amerikai Google arra hivatkozva döntött a Huawei kárára, hogy Donald Trump elnök csütörtökön rendeletet írt alá az amerikai telekommunikációs hálózatok védelméről. A rendelet szövegezői megemlítik, hogy az Egyesült Államok külföldi ellenfelei kihasználják az amerikai távközlési technológia és szolgáltatások bizonyos fokú sérülékenységét, és ezzel összefüggésben különösen aggasztónak tartják a gazdasági és az ipari kémkedést is. Ezután az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma formálisan is megtiltotta amerikai termékek eladását a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalatnak.

Pontosított a Google, nyugtat a Huawei

A Google vasárnap jelentette be, hogy elvette a Huaweitől az Android operációs rendszer használatának jogát, sőt nem lesz elérhető a YouTube, a Gmail, a Google Naptár és a Google Térkép sem ezekről a készülékekről. Hétfőn aztán pontosították a tiltás részleteit: a Google biztosítja alkalmazásletöltési és biztonsági szolgáltatásait az Android operációs rendszeren futó Huawei okostelefon készülékek számára.

Ezután a Huawei szólalt meg és tudatta: továbbra is

biztosítja a biztonsági frissítéseket és az értékesítés utáni szolgáltatásokat minden, már értékesített vagy kereskedelmi forgalomban, raktárban lévő Huawei, illetve Honor okostelefonon és tableten.

"Jelentős mértékben hozzájárultunk az Android operációs rendszer fejlődéséhez és növekedéséhez világszerte. Mint az Android egyik legfontosabb globális partnere, szorosan dolgoztunk nyílt forráskódú platformjaikkal, hogy olyan ökoszisztémát fejlesszünk ki, amely mind a felhasználók, mind az iparág számára előnyös" - írták.

Itthon minden negyedik telefont a Huawei adta el



Itthon az elmúlt időszakban még ennél is jobban teljesített a Huawei. A márkának 2016-ban sikerült az áttörés: a három évvel ezelőtti 6 százalékról már 27 fölé növelték részesedésüket. Az sem lett volna meglepő, ha Magyarországon belátható időn belül átveszi az első helyet a piacon a Huawei, ám a fejlemények után ez már valószerűtlen. A Counterpoint szerint az idei első negyedévben a kínai cég globálisan közel 60 millió telefont adott el, ami másfélszerese az egy évvel korábbinak. Ennél csak a Samsung tudott több mobilt értékesíteni. A szaklap számításai alapján ezzel a piaci részesedésük 17 százalék volt, szemben az egy évvel korábbi 11-gyel - írta G7.hu.

Az InfoRádió megkeresésére a HWSW informatikai portál munkatársa, Koi Tamás is megerősítette: nincs szó visszamenőleges szabályról.

"A Donald Trump által aláírt rendelet szerint a Huawei és mintegy 70 tagvállalata rákerült egy kvázi tiltólistára, amely vállalatok nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Ennek egyik eredménye, hogy az Egyesült Államokban lévő cégek nem folytathatnak exporttevékenységet ezen entitások felé, magyarul

azok, akik eddig a Huawei számára eladtak bármilyen technológiát, a jövőben nem adhatnak el semmit"

- fordította le a múlt csütörtökön született amerikai szabályt Koi Tamás, aki szerint ez súlyos következményekkel járhat az ázsiai óriásra nézve.

Már készült erre a Huawei, és a Google is bukhat a lépéssel

Az ügy a céges partnerek mellett több százmillió fogyasztóra is hatással lehet - a Huawei ugyanis a világ második legnagyobb, és egyben legnagyobb mértékben növekvő okostelefon-gyártójaként negyedéves szinten több tízmillió készüléket értékesít. A Huawei, a Google vagy az ellátási-értékesítési lánc bármelyik érintettje vis majorként hivatkozhat a Trump-adminisztráció döntésére, de az is súlyos jogi kérdés, hogy az Egyesült Államokat fenyegető nemzetbiztonsági kockázat vajon ugyanakkora súlyú Európában is, a Huawei legnagyobb piacán.

Az Egyesült Államok viszont eddig nem tudta elérni, hogy az európai országok az tiltólistára tegyék a Huawei megoldásait

- írta a HWSW.

A Portfolio.hu cikke szerint ugyanakkor a Huawei menedzsmentje már régóta készült egy hasonló fordulatra az elmúlt években. A vállalat összeállított egy vészhelyzeti tervet saját fejlesztésekről arra az esetre, ha el lenne tiltva az Android használatától. Kínában már néhány termékében ki is próbálta a saját fejlesztéseit, saját operációs rendszert fejlesztett például a lakossági fogyasztási cikkeihez és a kritikus alkatrészekből elkezdte a saját termékeit megépíteni, például saját chiptechnológiát fejleszteni, felkészülve minden eshetőségre.

További tilalmak Hétfőre kiderült, a Huaweinek meg kell küzdenie azzal is, hogy az Intel és a Wualcomm is bojkottálta őket.

Ha a helyzet nem rendeződik minden érdekelt számára megnyugtatóan, az rendkívül súlyos, helyrehozhatatlan károkat okozhat a Google-nek is, mely az egyik legnagyobb partnerét veszítheti el. A Huawei ugyanis aktívan részt vett a következő Android főverzió, az Android Q tesztelésében, a rá épülő EMUI-verzió bétatesztelését az elsők között kezdte meg. A Google I/O konferencián a keresőcég még az egyik legnagyobb partnereként tüntette fel a Huaweit, mellette több más, szintén kínai gyártóval.

