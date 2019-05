A Huawei után újabb óriáscégekre csaphat le az USA

A Huawei kínai távközlési óriásvállalat ellen hozott korlátozó intézkedésekhez hasonló szankciók bevezetését fontolgatja az Egyesült Államok a kamerás megfigyelő rendszereket gyártó Hikvision kínai vállalat ellen is - jelentette a The New York Times című amerikai napilap. A washingtoni Fehér Ház egyelőre nem reagált a hírre.