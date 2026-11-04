Gyorsabb lett a Windows 11, és egy másik előnyről is érkezett hír

A RAM- és tárhelyárak a néhány évvel ezelőtti többszörösére nőttek, ezért valószínűleg kevesebben fejlesztik az alapvető funkciókra használt számítógépüket. A Windows 11 könnyen lelassult 8 GB operatív memóriával, főleg akkor, ha néhány program vagy böngészőlap egyszerre megy – írja a hvg.hu.

A Microsoft ígérete szerint idén már sokkal gyorsabbá és megbízhatóbbá tették a rendszert. Hogy pontosan mennyivel lehet fürgébb a Windows 11, azt eddig nem hozták nyilvánosságra, de közöltek néhány részletet:

20 százalékkal gyorsabban nyílik meg a Start Menü, a Fájlkezelő, a Gépház, a kereső és a jobb egérgombbal előhívható menü. Az Edge böngésző és a hasonló programok akár 33 százalékkal gyorsabban indulnak. A 8 GB RAM-mal szerelt készülékeken a Microsoft Teams alapértelmezetten hatékonysági módban fut, amely akár 20 százalékkal csökkenheti az eszköz terhelését.

A cég a multitask munkavégzés teljesítményén is javított, amely az ígéret szerint akár 40 százalékkal is gyorsabb lehet. Ezt az Edge böngészőben megnyitott lappal, egy 4K-s videóval, Outlookkal, Fájlkezelővel és nagyméretű dokumentumokkal tesztelték egyidejűleg. A cikk szerint az olyan irodai szoftverek, mint a Word, a PowerPoint vagy az Outlook, akár 360 megabájttal kevesebb memóriát igényelhetnek.

A komolyabb, kreatív feladatokhoz továbbra is 16 GB RAM-ra van szükség, de egyszerűbb, hétköznapi felhasználásra a 8 GB is elég lehet.