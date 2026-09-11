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Egy kék folyadékkal töltött orvosi fecskendő injekciós tűvel.
Nyitókép: Pexels

Ismét végrehajtottak egy halálos ítéletet Floridában – idén már a sokadikat

Infostart / MTI

A mostani eset már a tizenötödik idén, ami nem kevés, tekintve, hogy az egész Egyesült Államokban összesen huszonöt kivégzés volt ebben az évben.

Kivégeztek egy halálraítéltet helyi idő szerint csütörtökön Floridában, ahol idén már 15 halálos ítéletet hajtottak végre.

Daniel Owen Conahant egy 1996-ban elkövetett emberrablásért és gyilkosságért ítélték halálra. A büntetést méreginjekcióval hajtották végre.

Az Egyesült Államokban idén már 25 halálbüntetést hajtottak végre, ezeknek több mint a felét Florida szövetségi államban. Júliusban egy napon két halálraítéltet is kivégeztek Floridában. Csaknem tíz év óta ez volt az első alkalom, hogy egy amerikai állam ugyanazon a napon két kivégzést hajtott végre.

Tavaly a kivégzések száma országosan elérte a 47-et, az élen akkor is Florida járt 19 esettel, ami rekordnak számított az államban a halálbüntetés 1976-os visszaállítása óta.

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Kezdőlap    Külföld    Ismét végrehajtottak egy halálos ítéletet Floridában – idén már a sokadikat

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