Ismét végrehajtottak egy halálos ítéletet Floridában – idén már a sokadikat

Kivégeztek egy halálraítéltet helyi idő szerint csütörtökön Floridában, ahol idén már 15 halálos ítéletet hajtottak végre.

Daniel Owen Conahant egy 1996-ban elkövetett emberrablásért és gyilkosságért ítélték halálra. A büntetést méreginjekcióval hajtották végre.

Az Egyesült Államokban idén már 25 halálbüntetést hajtottak végre, ezeknek több mint a felét Florida szövetségi államban. Júliusban egy napon két halálraítéltet is kivégeztek Floridában. Csaknem tíz év óta ez volt az első alkalom, hogy egy amerikai állam ugyanazon a napon két kivégzést hajtott végre.

Tavaly a kivégzések száma országosan elérte a 47-et, az élen akkor is Florida járt 19 esettel, ami rekordnak számított az államban a halálbüntetés 1976-os visszaállítása óta.