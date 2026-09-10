ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.27
usd:
314.12
bux:
149434.45
2026. szeptember 10. csütörtök Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gravírozott arany jegygyűrűk és egy aranylánc egy fa tálcán
Nyitókép: Pixabay

Svájcban megszűnik az „elvált” állapot

Infostart / MTI

A svájci kormány el akarja törölni az elvált családi állapotot – közölte a kabinet, jelezve, hogy támogatja Nadine Gobet liberális parlamenti képviselő erre irányuló kezdeményezését.

A liberális Szabad Demokrata Párt politikusa azt kifogásolta, hogy az elvált embereknek még évekkel a válás után is fel kell tüntetniük az űrlapokon, hogy elváltak. A kérdésben most a parlamentnek kell döntenie, és jóváhagyás esetén el kell indítania a szükséges jogszabály-módosításokat.

Gobet azzal érvelt, hogy a megjelölés felesleges, mivel a válás olyan jogi ügy, amely már lezárult. Szerinte az, hogy valakinek élete végéig elváltként kell feltüntetnie magát, azt jelenti, hogy egy magánéleti eseményt hivatali úton állandósítanak.

A képviselő azt javasolta, hogy az elváltak a hivatalos űrlapokon kerüljenek vissza az egyedülálló kategóriába.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Svájcban megszűnik az „elvált” állapot

svájc

válás

házasság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter a V4-csúcson Pozsonyban: a V4 újra él, Európának el kell döntenie, hogy csak túlélni akar vagy győzni

Magyar Péter a V4-csúcson Pozsonyban: a V4 újra él, Európának el kell döntenie, hogy csak túlélni akar vagy győzni

A Visegrádi Négyek szövetsége újra él – ez a közös üzenete Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök pozsonyi V4-csúcstalálkozójának, amelyen részt vesz az EU soros elnökségét betöltő Írország kormányfője, Micheál Martin is. Magyar Péter elutasította, hogy Európa ideológiai kérdések megvitatásával töltse az idejét, a gyakorlati megoldások keresésével lehet szerinte profitálni. Amit a V4-ek vállalnak, szerinte keresztül fogják vinni.
 

Magyar Péter „az egykori magyar koronázó városban”, Pozsonyban

Ezt üzeni az Európai Uniónak Magyar Péter

Szlovákia és Csehország folytatja a határvédelmi együttműködést, stabilizálódott a migrációs helyzet

VIDEÓ
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.11. péntek, 18:00
Fejes Dániel
világbajnok kenus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra ugrik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?

Újra ugrik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?

A közel-keleti konfliktus újbóli fellángolása és az amerikai inflációs adatok nyomják rá a bélyeget a tőzsdei hangulatra. A brent olaj ára már tegnap átlépte a hordónkénti 100 dolláros szintet, ma pedig a WTI is és folytatódik a rali, miközben a friss amerikai termelői inflációs adat megnövelte annak az esélyét, hogy a Fed a jövő héten kamatemelés mellett dönt. Ezeken felül a várakozásokkal összhangban kamatemelésről döntött ma az EKB. Ami a konkrét tőzsdei eseményeket illeti, Ázsiában estek ma a piacok, Európában az oldalazást esés váltotta fel az amerikai inflációs adatok érkezését követően, és Amerikában is lefordulást láthatunk. Idehaza van izgalmas sztori, hiszen a Mol bejelentette, hogy pontosan mikor és mekkora osztalékot fog fizetni a 2025-ös év után; a bejelentést követően kilőtt az olajcég árfolyama. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezeket a használt autókat kapkodják el most a magyarok: állami segítségből vásárolnak be a fiatalok

Ezeket a használt autókat kapkodják el most a magyarok: állami segítségből vásárolnak be a fiatalok

A munkáshitelből 2026 júliusáig több mint 230 milliárd forintot helyeztek ki a bankok. A hitel egyik legnépszerűbb felhasználási módja a gépjárművásárlás.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says every adult American will get $5,000 if Republicans win midterms

Trump says every adult American will get $5,000 if Republicans win midterms

Speaking at a party convention, the US president gave no details on how the plan would work or where the money would come from.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 10. 17:49
Világszerte romlott a középiskolások olvasási képessége: két fő oka van
2026. szeptember 10. 16:13
Forsthoffer Ágnes nagy tapsot kapott a Bundestagban – videó
×
×