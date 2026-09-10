Svájcban megszűnik az „elvált” állapot

A liberális Szabad Demokrata Párt politikusa azt kifogásolta, hogy az elvált embereknek még évekkel a válás után is fel kell tüntetniük az űrlapokon, hogy elváltak. A kérdésben most a parlamentnek kell döntenie, és jóváhagyás esetén el kell indítania a szükséges jogszabály-módosításokat.

Gobet azzal érvelt, hogy a megjelölés felesleges, mivel a válás olyan jogi ügy, amely már lezárult. Szerinte az, hogy valakinek élete végéig elváltként kell feltüntetnie magát, azt jelenti, hogy egy magánéleti eseményt hivatali úton állandósítanak.

A képviselő azt javasolta, hogy az elváltak a hivatalos űrlapokon kerüljenek vissza az egyedülálló kategóriába.