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Nyitókép: Getty Images/sarayut Thaneerat

Legnagyobb európai beruházását hajtja végre a Google

Infostart

A Google legalább mintegy 15 milliárd dollárt fektet mesterségesintelligencia-infrastruktúrába Finnországban, ami a vállalat eddigi legnagyobb európai beruházása.

A 2027-ben és 2028-ban megvalósuló beruházás adatközpontokat, villamosenergia-hálózati fejlesztéseket, valamint tiszta energiához és akkumulátor-technológiához kapcsolódó projekteket foglal magában. Az infrastruktúra többek között a Gemini, a Google Kereső, a Térkép és a YouTube szolgáltatásait támogatja majd – számolt be róla a portfolio.hu.

Így a Microsofthoz és a TikTok anyavállalatához, a ByteDance-hez hasonlóan a Google is az északi ország kedvező adottságait használja ki. A hideg éghajlat jelentősen csökkenti az adatközpontok hűtési költségeit, az ország pedig bővelkedik alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energiában.

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