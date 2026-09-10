Legnagyobb európai beruházását hajtja végre a Google

A 2027-ben és 2028-ban megvalósuló beruházás adatközpontokat, villamosenergia-hálózati fejlesztéseket, valamint tiszta energiához és akkumulátor-technológiához kapcsolódó projekteket foglal magában. Az infrastruktúra többek között a Gemini, a Google Kereső, a Térkép és a YouTube szolgáltatásait támogatja majd – számolt be róla a portfolio.hu.

Így a Microsofthoz és a TikTok anyavállalatához, a ByteDance-hez hasonlóan a Google is az északi ország kedvező adottságait használja ki. A hideg éghajlat jelentősen csökkenti az adatközpontok hűtési költségeit, az ország pedig bővelkedik alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energiában.