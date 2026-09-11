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Magyar Péter és Robert Fico a szlovák fővárosban.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Magyar Péter Pozsonyban: még egy jetski is előkerült – videó

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A miniszterelnök külföldi útjain általában sor kerül egy vidám belvárosi sétára, „barátkozás a helyiekkel” jeligére.

A barátkozás Pozsonyban sem maradhatott el: szelfik, kézfogások és mosolyok keretében.

Egy valamikori jetski-bérlés emléke is előkerült, a hozzá tartozó archív filmbejátszással.

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