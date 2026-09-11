Magyar Péter Pozsonyban: még egy jetski is előkerült – videó

A barátkozás Pozsonyban sem maradhatott el: szelfik, kézfogások és mosolyok keretében.
Egy valamikori jetski-bérlés emléke is előkerült, a hozzá tartozó archív filmbejátszással.
A barátkozás Pozsonyban sem maradhatott el: szelfik, kézfogások és mosolyok keretében.
Egy valamikori jetski-bérlés emléke is előkerült, a hozzá tartozó archív filmbejátszással.
Meredek eséssel indult a pénteki kereskedés az ázsiai tőzsdéken, miután a 100 dollár fölé emelkedő olajár és a kötvényhozamok megugrása ismét felerősítette az inflációs és kamatemelési félelmeket. A befektetők látványosan kerülték a kockázatot, így az elmúlt napokban még erős mesterségesintelligencia-sztori sem tudta megtartani a technológiai részvényeket, a japán és dél-koreai piacok pedig különösen nagyot estek.
Akár 20 fokos hőmérséklet-különbség is lehet itthon két tájegység értékei között, de ez a kettősség nem tart sokáig.
Twenty-five years on, the attacks have come to define a generation of foreign, security and intelligence policy, the BBC's security correspondent writes.