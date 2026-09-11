Magyar Péter Pozsonyban: még egy jetski is előkerült – videó

Meredek eséssel indult a pénteki kereskedés az ázsiai tőzsdéken, miután a 100 dollár fölé emelkedő olajár és a kötvényhozamok megugrása ismét felerősítette az inflációs és kamatemelési félelmeket. A befektetők látványosan kerülték a kockázatot, így az elmúlt napokban még erős mesterségesintelligencia-sztori sem tudta megtartani a technológiai részvényeket, a japán és dél-koreai piacok pedig különösen nagyot estek.