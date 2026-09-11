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Az M1-es bővítése
Nyitókép: MKIF

Óriási változás az M1-es autópályán, ráfizethet aki megszokásból vezet

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Az M1-es autópálya bővítése ősszel új, látványos szakaszához érkezik. A munkálatok miatt mindkét irány két-két sávja átkerül a már kiszélesített pályaoldalra, miközben a másik oldalon megkezdik a régi útpálya teljes visszabontását és újjáépítését.

Az M1-es autópálya bővítésének következő nagy lépése, hogy a már kiszélesített, Budapest felé tartó pályaoldalra terelik át a teljes forgalmat. Így ezen az oldalon kap helyet a Budapest és a Győr felé tartó két-két sáv, amelyeket betonelemekkel választanak majd el egymástól – számolt be róla a kemma.hu.

A forgalmi rend átalakítása több ütemben történik. Az előkészületek már zajlanak, többek között a beton elválasztó elemeket is folyamatosan kihelyezik, valamint készülnek az ideiglenes burkolati jelek.

Miután a forgalom átkerül a már kiszélesített oldalra, felszabadul a Győr felé tartó pályaoldal. Ezt 100–120 centiméteres mélységig visszabontják, majd gyakorlatilag teljesen új útpálya épül a helyén.

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Kezdőlap    Belföld    Óriási változás az M1-es autópályán, ráfizethet aki megszokásból vezet

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