Óriási változás az M1-es autópályán, ráfizethet aki megszokásból vezet

Az M1-es autópálya bővítésének következő nagy lépése, hogy a már kiszélesített, Budapest felé tartó pályaoldalra terelik át a teljes forgalmat. Így ezen az oldalon kap helyet a Budapest és a Győr felé tartó két-két sáv, amelyeket betonelemekkel választanak majd el egymástól – számolt be róla a kemma.hu.

A forgalmi rend átalakítása több ütemben történik. Az előkészületek már zajlanak, többek között a beton elválasztó elemeket is folyamatosan kihelyezik, valamint készülnek az ideiglenes burkolati jelek.

Miután a forgalom átkerül a már kiszélesített oldalra, felszabadul a Győr felé tartó pályaoldal. Ezt 100–120 centiméteres mélységig visszabontják, majd gyakorlatilag teljesen új útpálya épül a helyén.