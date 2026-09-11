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Nyitókép: Roman Studio/Getty Images

A péntekinél kellemesebb idő ígérkezik az Atlétikai Világdöntő hétvégi napjaira

Infostart / MTI

Péntek estétől nem valószínű az újabb eső, a hétvégére jellemzően napos, változóan felhős időt jósolnak.

Jellemzően napos, változóan felhős idő és időnként megélénkülő szél várható a hétvégi budapesti Atlétikai Világdöntő szombati és vasárnapi versenynapján.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint pénteken napközben mediterrán ciklon csapadékzónája alakítja Budapest térségében is az időjárást, így alapvetően borult lesz az ég, és délutánig, késő délutánig több hullámban várható eső, zápor, esetleg beágyazott zivatar is. Összességében jelentős csapadékra van kilátás.

A csúcshőmérséklet 18 Celsius-fok fok körül alakul, az északnyugati szelet pedig élénk széllökések kísérhetik.

Péntek estétől kezdve nem valószínű csapadék a térségben, szombaton és vasárnap is napos, változóan felhős idő várható.

Mindkét nap megélénkülhet az északias szél, de erős széllökésekre nem kell készülni. Szombat délután 21-22, este 17 fok valószínű, míg vasárnap délután 22-23, míg este 17-18 fokra lehet számítani.

Péntektől vasárnapig, első alkalommal rendezik meg az atlétika új típusú, háromestés versenyét. Az Ultimate Championship háromszor háromórás showszerű műsort kínál a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A világdöntőben hat magyar atléta indulhat, valamint a 4x100-as és a 4x400 méteres vegyes váltó is rajthoz áll.

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