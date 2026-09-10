Cáfolt a tiszás országgyűlési képviselő: nem ő Fásy Ádám felesége

A félreértéseket az okozta, mint az a 24.hu összefoglalójából kiderült, hogy szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói vezetőszáron vitték a kecskeméti bíróságra Fásy Ádám feleségét, akit szintén Gurzó Máriának hívnak. A nőt az NKA által kifizetett támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárás keretében vették őrizetbe hétfőn, letartóztatásáról pedig a bíróság döntött a szökés, az elrejtőzés és az eljárás befolyásolásának veszélye miatt.