A félreértéseket az okozta, mint az a 24.hu összefoglalójából kiderült, hogy szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói vezetőszáron vitték a kecskeméti bíróságra Fásy Ádám feleségét, akit szintén Gurzó Máriának hívnak. A nőt az NKA által kifizetett támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárás keretében vették őrizetbe hétfőn, letartóztatásáról pedig a bíróság döntött a szökés, az elrejtőzés és az eljárás befolyásolásának veszélye miatt.
Cáfolt a tiszás országgyűlési képviselő: nem ő Fásy Ádám felesége
Gurzó Mária, a Tisza Békés megyei országgyűlési képviselője közleményt tett közé.
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Az orosz sarkvidékre is elért Ukrajna, folytatódnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról csütörtökön
Első alkalommal ért ukrán dróntámadás egy energetikai létesítményt Oroszország sarkvidéki területén, a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben. Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó megnevezte a béketárgyalások következő lehetséges helyszínét: ez Abu-Dzabi lenne, az Egyesült Arab Emírségekben. A fronton az oroszok Limant próbálják bekeríteni, de közben arról érkeznek hírek, hogy nyugati irányból kisebb ukrán ellentámadás szorította ki őket a novoszelivka melletti hídfőállásból. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.
Ez most komoly? Trump miatt fúrták meg a világhírű közgazdász kinevezését a csúcsszervezetnél
A Financial Times értesülései szerint Reis volt a poszt első számú várományosa, a kinevezését azonban végül lefújták.
Trump says every adult American will get $5,000 if Republicans win midterms
Speaking at a party convention, the US president gave no details on how the plan would work or where the money would come from.