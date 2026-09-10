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Rendőrségi bilincs egy fa asztalon.Forrás: Getty Images/Rawf8
Nyitókép: Getty Images/Rawf8

Cáfolt a tiszás országgyűlési képviselő: nem ő Fásy Ádám felesége

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Gurzó Mária, a Tisza Békés megyei országgyűlési képviselője közleményt tett közé.

A félreértéseket az okozta, mint az a 24.hu összefoglalójából kiderült, hogy szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói vezetőszáron vitték a kecskeméti bíróságra Fásy Ádám feleségét, akit szintén Gurzó Máriának hívnak. A nőt az NKA által kifizetett támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárás keretében vették őrizetbe hétfőn, letartóztatásáról pedig a bíróság döntött a szökés, az elrejtőzés és az eljárás befolyásolásának veszélye miatt.

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Kezdőlap    Belföld    Cáfolt a tiszás országgyűlési képviselő: nem ő Fásy Ádám felesége

börtön

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Szlovákia és Csehország folytatja a határvédelmi együttműködést, stabilizálódott a migrációs helyzet

VIDEÓ
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
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Az orosz sarkvidékre is elért Ukrajna, folytatódnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Az orosz sarkvidékre is elért Ukrajna, folytatódnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Első alkalommal ért ukrán dróntámadás egy energetikai létesítményt Oroszország sarkvidéki területén, a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben. Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó megnevezte a béketárgyalások következő lehetséges helyszínét: ez Abu-Dzabi lenne, az Egyesült Arab Emírségekben. A fronton az oroszok Limant próbálják bekeríteni, de közben arról érkeznek hírek, hogy nyugati irányból kisebb ukrán ellentámadás szorította ki őket a novoszelivka melletti hídfőállásból. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.

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