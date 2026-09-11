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Automatizált szerelősor egy autógyárban.
Nyitókép: Getty Images/gorodenkoff

Az évtized végére Kína még tovább növelné súlyát az autóiparban

Infostart / MTI

A keleti szuperhatalom azt tervezi, hogy autóiparával is előretör, és 2030-ra a világ vezető autógyártó országainak egyike lesz.

Kína 2030-ra a világ vezető autóipari országai közé kíván kerülni, és tovább erősítené pozícióját az intelligens, hálózatba kapcsolt, új energiával hajtott járművek gyártásában – derül ki a kínai autóipar következő öt évére vonatkozó fejlesztési tervből.

A pénteken ismertetett terv szerint 2030-ra az új személygépkocsi-eladások 70 százalékát, az új haszongépjárművek értékesítésének pedig 40 százalékát az új energiával hajtott járműveknek (NEV) kellene kitenniük a kínai piacon.

A terv nagyobb szerepet szán az önvezető technológiáknak is:

2030-ra széles körben alkalmaznák az önvezetési funkciókkal felszerelt járműveket, míg a magas fokú automatizált vezetést autópályákon, városi gyorsforgalmi utakon és egyes városi utakon vezetnék be.

A fejlesztési célok között szerepel a járművek energiahatékonyságának javítása is. A tervek szerint 2030-ra az új személyautók átlagos üzemanyag-fogyasztását 100 kilométerenként 3,3 literre, a tisztán elektromos személygépkocsik átlagos villamosenergia-fogyasztását pedig mintegy 11,5 kilowattórára csökkentenék.

A dokumentum az autóipar szerkezetének további átalakítását és a digitalizáció, valamint az intelligens technológiák fejlesztését is célul tűzi ki. A munka termelékenységét 2030-ra a 2025-ös szinthez képest 15 százalékkal növelnék.

A terv szerint több olyan kínai autógyártó létrehozását is ösztönöznék, amely az értékesítés alapján bekerül a világ tíz legnagyobb vállalata közé, továbbá kínai autóalkatrész-gyártókat juttatnának a világ száz legnagyobb vállalata közé.

A kínai autópiacon már jelenleg is jelentős az új energiával hajtott járművek aránya. A kínai autógyártók szövetségének adatai szerint augusztusban több mint 1,65 millió ilyen járművet gyártottak, értékesítésük pedig meghaladta az 1,64 milliót. Mindkét mutató csaknem 20 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az új energiával hajtott járművek az augusztusi újautó-eladások 60,6 százalékát adták, ami az eddigi legmagasabb havi arány Kínában.

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Kezdőlap    Külföld    Az évtized végére Kína még tovább növelné súlyát az autóiparban

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