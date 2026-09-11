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Autóroncsban kutat egy férfi egy orosz légicsapásban súlyosan megrongálódott lakóház elõtt Kijevben 2026. augusztus 20-án. Az eddigi adatok szerint legalább tizenketten életüket vesztették az ukrán fõvárosban, a sebesültek száma pedig a harmincat is meghaladja.
Nyitókép: MTI/AP/Francisco Seco

Záporoztak éjjel az orosz csapások Kijevre, többen megsebesültek

Infostart / MTI

Lakóházakba csapódtak az orosz drónok, tüzet okozva és civileket sebesítve meg.

Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban péntekre virradóra, az ukrán fővárosban és a környező településeken raktárépületek, ipari létesítmények rongálódtak meg – jelentették illetékes ukrán hatóságok.

A kijevi rendőrség közleménye szerint három lakót égési és repeszsérülésekkel kórházba szállítottak, további öt embernek pedig a helyszínen nyújtottak segítséget.

A tűz a kilencszintes épület alsó öt emeletét érintette.

Az orosz csapatok a Kijev megyei Bucsa körzetében újabb dróncsapást mértek a raktárépületekben a korábbi légitámadás során keletkezett tűz oltását végző katasztrófavédőkre – tette közzé az állami katasztrófavédelmi szolgálat a Telegram-csatornáján pénteken reggel. A tüzet sikerült eloltani, áldozatokról nem szól a jelentés.

A katasztrófavédelem arról is beszámolt, hogy a frontvonal közelében fekvő délkelet-ukrajnai Zaporizzsját újabb tömeges orosz dróncsapás érte, az előzetes adatok szerint egy 32 éves nő és 10 éves gyermeke megsebesült. A jelentés szerint

egy kilencszintes lakóház teteje megrongálódott, és mintegy 80 négyzetméteren tűz keletkezett.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg Banderol típusú cirkáló lőszerekkel, valamint 161 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 138 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenkilenc helyszínen találatokat rögzítettek, további három esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

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