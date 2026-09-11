A Tisza minisztere szilveszterkor és augusztus 20-án is betiltaná a tűzijátékot

A Tisza-kormány a jövőben is foglalkozik majd a tűzijáték kérdésével, annak betiltásának vagy korlátozásának lehetőségével – jelentette ki Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, ígéretet azonban nem tudott mondani arra vonatkozóan, hogy ez mikor és milyen jogi formában valósulhat meg – számolt be róla az index.hu.

Az aHang évek óta folytatja kampányát az augusztus 20-i tűzijáték betiltásával kapcsolatban, az ügyben indított petíciójukat már 270 ezren írták alá. Ebben azt kérik, hogy „a méregdrága és környezetszennyező tűzijáték helyett alternatív megoldást találjon a kormányzat, amellyel ugyanúgy büszkén és méltóságteljesen meg lehet ünnepelni az államalapítást."

A szervezet megkereste Gajdos Lászlót, hogy felelős miniszterként mutasson példát, és álljon ki a környezet-, valamint az állatvédelem mellett.

A tárcavezető másfél hónappal a megkeresés után küldött levelet az aHangnak az ügyben.

„A szívemből szólt! Szinte az összes állatnak jobb hallása van, mint az embernek, ezért a tűzijáték nekik egy kínzás. Ezzel az üggyel szeretnénk foglalkozni, de azt nem tudom Önnek megígérni, hogy azonnal be tudjuk majd tiltani a tűzijátékot a legnagyobb nemzeti ünnepünkön”

– fogalmazott levelében a tárcavezető, de azt hozzátette, nemcsak augusztus 20-án, hanem szilveszterkor is betiltaná a tűzijátékozást és a petárdázást is.