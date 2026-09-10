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Leslie Mandoki zenész-producer zenekara, a Mandoki Soulmates koncertjén a budapesti Szentháromság téren az augusztus 20-ai ünnep előestéjén, 2022. augusztus 19-én.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Leslie Mandoki: a koncert elmaradt, visszakérik az előleget

Infostart

A Lounge Event Kft. szerint Leslie Mandoki cége nettó 320 millió forintos előleget kapott a 2026 augusztusára tervezett koncertre, amely végül a kormányváltást követően nem valósult meg. A rendezvényszervező most ügyvédi úton próbálja visszaszerezni az összeget.

Leslie Mandoki az elmúlt években az augusztus 20-i állami rendezvények egyik rendszeres fellépője volt, a zenészhez köthető projektek jelentős állami megrendelésekhez is jutottak.

A 2026-ra tervezett koncertsorozatok azonban a kormányváltás után meghiúsultak, így egy jelentős összegű előleg sorsa is kérdésessé vált.

A Lounge Event Kft. a Blikk megkeresésére közölte: a 2026. augusztus 19-re tervezett Mandoki Soulmates-koncertre nettó 1,2 milliárd forint értékben kötött szerződést a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel (NRÜ). A rendezvényt az állami szerv júniusban visszamondta.

A rendezvényszervező cég tájékoztatása szerint a teljes összegből nettó 800 millió forintot tett ki Leslie Mandoki és az általa felkért nemzetközi, illetve magyar vendégművészek tiszteletdíja. A fennmaradó összegből kellett volna fedezni többek között a rendezvénytechnikai lebonyolítást, a helyszín kialakítását, a VIP-eseményeket és a kommunikációs kampányt.

Mandoki a Telexnek adott interjújában arról beszélt: ő a sajtóból értesült arról, hogy a Lounge Event mekkora összeget kért a koncertekért.

A zenész szerint a szerződéses összeg nagyságát „ügyesen titokban tartották”.

A Lounge Event ugyanakkor határozottan cáfolta, hogy Mandoki ne lett volna tisztában a saját cégével kötött szerződés összegével.

A társaság szerint az NRÜ-vel kötött szerződés nem Mandoki művészi tiszteletdíjáról szólt, hanem egy ennél jóval szélesebb körű rendezvényszervezési szolgáltatás teljes költségkeretét tartalmazta.

A cég állítása szerint Mandoki az általa képviselt RedRock Production GmbH-val kötött szerződés és az abban szereplő ellenérték összegével tisztában volt. A RedRock a művészek biztosítására, szereplésére, valamint a kapcsolódó jogdíjak kifizetésére szerződött. A Lounge Event pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy az NRÜ-vel kötött szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, és az abban szereplő keretösszeg nyilvános volt – írja a Magyar Nemzet.

A Lounge Event közlése szerint a koncerthez kapcsolódóan nettó 320 millió forintot fizettek ki előlegként a RedRock Production GmbH-nak. Az összeg kifizetésére a felek között létrejött szerződés és a Mandoki cég által kiállított számla alapján került sor.

Csakhogy a koncert elmaradt.

Mivel az NRÜ 2026 júniusában megszüntette a projektre vonatkozó megrendelést, a Lounge Event is felmondta a RedRockkal kötött szerződését. A rendezvényszervező szerint elszámolható teljesítés nem történt, ezért többször, ügyvédi levélben is felszólították Mandoki cégét az előleg visszafizetésére. A pénz azonban a Lounge közlése szerint mindeddig nem érkezett vissza. A cég ezért jelezte: megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a 320 millió forintos, fel nem használt előleg visszakerüljön hozzájuk, és azt tovább tudják utalni az NRÜ részére.

A Lounge szerint ebben a kérdésben az érintettek között nincs érdemi vita arról, hogy a teljesítés hiányában az előleget vissza kell fizetni. A vita inkább arról szólhat, hogy történt-e olyan előkészítő munka és felmerült-e olyan igazolható költség, amelyet figyelembe kell venni az elszámolásnál.

Leslie Mandoki a Blikknek azt mondta: nyitott a tárgyalásra, és szerinte elsőként azt kellene áttekinteni, hogy a koncert előkészítése során pontosan milyen munkák történtek meg, és ezeknek mekkora költsége volt.

A zenész szerint egy ilyen nagyszabású koncert nem néhány héttel a fellépés előtt kezdődik. Mint fogalmazott, egy több világsztárral és jelentős háttérszemélyzettel megvalósuló produkció szervezése hónapokkal korábban elkezdődik.

Mandoki szerint a koncertet mindössze négy héttel a tervezett időpont előtt mondták le, addigra pedig már voltak olyan kiadásaik, amelyeket a produkció előkészítése miatt vállaltak. A zenész azt állítja, erről egy államtitkárral is konstruktív telefonbeszélgetést folytatott, személyes egyeztetésre azonban egyelőre nem került sor.

Nem szándékom egy fillért sem eltenni olyasmiért, amit nem teljesítettünk – mondta Mandoki, hozzátéve: azt szeretné, ha a felek leülnének egymással, és tételesen átbeszélnék, mi valósult meg a koncert előkészítéséből.

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