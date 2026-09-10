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A World Trade Center (WTC) ikertornyai New Yorkban 2005-ben
Nyitókép: Getty Images/The Image Bank

Az amerikaiak csaknem fele a szeptember 11-i terrortámadást tartja élete legfontosabb történelmi eseményének

Infostart / MTI

Az amerikaiak csaknem fele a 2001. szeptember 11-i összehangolt terrortámadás-sorozatot tartja élete legfontosabb történelmi eseményének - derül ki a 25. évforduló alkalmából az Ipsos közvélemény-kutató cég által az Egyesült Államokban készített és csütörtökön nyilvánossá tett felmérésből.

A megkérdezettek 47 százaléka a terrorcselekményt említette első helyen, míg 31 százalék a koronavírus-világjárványt jelölte meg élete legmeghatározóbb történelmi élményeként. Az amerikaiak a számukra fontos további politikai-történelmi fordulópontok között sorolták fel még a vietnámi háborút, az amerikai űrhajózás eredményeit, valamint Barack Obama és Donald Trump elnökké választását.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államokat most nagyobb biztonságban érzik-e külföldi terroristák támadásaitól, a megkérdezettek szűk harmada (32 százalék) azt mondta, hogy az ország biztonságosabb, szűk háromtized (29 százalék) szerint kevésbé biztonságos, miközben az emberek bő harmada (36 százalék) úgy nyilatkozott, hogy a biztonság szintje nem változott.

Az Egyesült Államok biztonsági helyzetének alakulásáról a Bevándorlási Tanulmányok Központja konferenciát szervezett a 25. évfordulóra emlékezve kedden Washingtonban. Az eseményen felszólaló előadók a terrortámadásokból levont tanulságként a belbiztonsági minisztérium létrehozását és a különböző rendvédelmi szervek közötti információáramlás javítását említették, mint ami javított az ország biztonságán.

A konferencia magyar résztvevőjeként Marsai Viktor, a budapesti Migrációkutató Intézet igazgatója kifejtette, hogy az Egyesült Államok határbiztonságának nemzetbiztonsági indokú erősítése a terrortámadásokat követően került igazán a figyelem homlokterébe, ugyanis a szeptember 11-i terroristák többsége illegálisan tartózkodott az ország területén a vízumeljárás kijátszása révén, vagy lejárt vízummal.

A szeptember 11-i terrortámadások negyed évszázados évfordulója alkalmából a CBS News és a YouGov közös felmérésében a megkérdezett amerikaiak több mint kétharmada (68 százalék) mondta azt, hogy az eseménysor örökre megváltoztatta az országot, és csaknem háromnegyedük (74 százalék) úgy vélte, hogy nagyon fontos az emlékezés rájuk.

A közvélemény-kutatás rámutatott generációs különbségekre is a tragédia emlékének ápolását illetően, ugyanis míg a 65 év felettiek csaknem kilenctizede (87 százalék) tartja nagyon fontosnak az emlékezést, addig a 18-29 év közöttieknek csupán 57 százaléka gondolja így.

A pénteki évfordulón a legjelentősebb megemlékezést a hagyományoknak megfelelően New Yorkban tartják, a lerombolt két felhőkarcoló helyén lévő emlékhelynél, ahol a legtöbben meghaltak.

A megemlékezés részeként szerdán éjszaka New Yorkban bemutatták azt a művészeti installációt, amely a három helyszínen meghalt 2977 ember emlékét idézve 2977 kivilágított drónból állt, és az egykori World Trade Center két tornyát ábrázolta egykori helyükön.

Hagyományosan hivatalos megemlékezéseket tartanak a Pentagonnál és a terroristák által eltérített 93-as járat pennsylvaniai lezuhanásának helyén is.

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