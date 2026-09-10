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Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalására reagál az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A Fidesz-frakció nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában

Infostart / MTI

Jogtalanságból nem fakadhat jog, jogellenes eljárásból nem fakadhat legitim alkotmánybíró választás – közölték.

„A Tisza Párt megtörte Magyarország alkotmányos rendjét. Erőszakosan és Alaptörvény-ellenesen megfosztották köztársasági elnöki megbízatásától Sulyok Tamás elnök urat, alkotmánybírói megbízatásától Dr. Polt Péter, Haszonicsné dr. Adám Mária, Dr. Lomnici Zoltán és Dr. Juhász Miklós alkotmánybírókat” – írták.

„Ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, kiiktatták a fékek és ellensúlyok rendszerét és fölszámolták a jogállamiságot. Az így létrehozott új politikai rendszer illegitim, mert az Alaptörvény durva sérelmével jött létre, és mert célja a hatalom kizárólagos birtoklása. A Fidesz-frakció a Tisza Párt önkényuralmi rendszerét elutasítja, a magyar alkotmányosság újabb megcsúfolásában, az új alkotmánybírák megválasztásában nem vesz részt. A demokratikus jogállam helyreállítása után minden döntést felülvizsgálunk, addig a hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközzel küzdeni fogunk” – szól a Fidesz-frakció közleménye.

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Kezdőlap    Belföld    A Fidesz-frakció nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában

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