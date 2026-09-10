A Fidesz-frakció nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában

„A Tisza Párt megtörte Magyarország alkotmányos rendjét. Erőszakosan és Alaptörvény-ellenesen megfosztották köztársasági elnöki megbízatásától Sulyok Tamás elnök urat, alkotmánybírói megbízatásától Dr. Polt Péter, Haszonicsné dr. Adám Mária, Dr. Lomnici Zoltán és Dr. Juhász Miklós alkotmánybírókat” – írták.

„Ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, kiiktatták a fékek és ellensúlyok rendszerét és fölszámolták a jogállamiságot. Az így létrehozott új politikai rendszer illegitim, mert az Alaptörvény durva sérelmével jött létre, és mert célja a hatalom kizárólagos birtoklása. A Fidesz-frakció a Tisza Párt önkényuralmi rendszerét elutasítja, a magyar alkotmányosság újabb megcsúfolásában, az új alkotmánybírák megválasztásában nem vesz részt. A demokratikus jogállam helyreállítása után minden döntést felülvizsgálunk, addig a hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközzel küzdeni fogunk” – szól a Fidesz-frakció közleménye.