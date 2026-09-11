Intenzívebb együttműködést sürgetnek a V4-országok vezetői

Robert Fico szlovák kormányfő azt javasolta, hogy a visegrádi országok vezetői minden Európai Tanács-ülés előtt hangolják össze álláspontjukat. Szerinte a V4 ismét lendületben van, és képes közös álláspontot kialakítani a legfontosabb kérdésekben.

A következő uniós költségvetés előkészítése során a visegrádi országok számára kiemelten fontos a közös agrárpolitika fenntartása, az egyes tagállamok sajátos körülményeinek figyelembevétele, valamint a régiók közötti gazdasági különbségek további csökkentése. Robert Fico szerint közös érdek az is, hogy mérséklődjenek az energiaárak, különösen a villamos energia ára.

A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk szerint a V4 erejének és tekintélyének helyreállítása a cél. Úgy fogalmazott:

„amikor a négy ország egységesen lépett fel, sikerült elérnie a céljait, és egyúttal az Európai Uniót is erősítette”.

Tusk szerint a jövőben is határozottabban akarják képviselni saját és az európai érdekeket. A lengyel kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy a V4-országok az unió keleti határainak védelmében jelentős terheket vállalnak. Szerinte ezt a következő uniós költségvetésnek is figyelembe kell vennie. Donald Tusk szerint az energiaárak is komoly problémát jelentenek a térségben. Úgy vélte, a V4-országok Európában és világviszonylatban is magas energiaárakkal szembesülnek, ezért Lengyelország nem támogat olyan uniós intézkedéseket, amelyek tovább növelnék ezeket.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök szerint a találkozón a V4 vezetői nyíltan beszéltek azokról a kérdésekről is, amelyekkel kapcsolatban nézeteltéréseik vannak az uniós intézményekkel. Ezek között említette a migráció kezelését és a migrációs kvótákat.

Andrej Babiš kiállt Magyarország mellett, és sérelmezte, hogy napi szintű büntetést kell fizetnie az EU-felé migrációs viták miatt.

Magyar Péter magyar miniszterelnök a V4-et fontos regionális együttműködési formátumnak nevezte. Szerinte erős Közép-Európa nélkül nem lehet erős Európai Unió, ezért a visegrádi együttműködés megerősítését szorgalmazta. Üdvözölte Robert Fico javaslatát is a gyakoribb egyeztetésekről.

Magyar Péter szerint a V4 egyik legnagyobb előnye, hogy a négy ország nem azokra a kérdésekre összpontosít, amelyek megosztják őket, hanem azokra, amelyekben közös álláspontot tudnak kialakítani. Kiemelte az energiaválság pragmatikus kezelésének fontosságát és az illegális migrációval szembeni határvédelmet is. „Büszkék vagyunk arra, hogy közösen védjük Európa külső határait, a saját határainkat. Büszkék vagyunk arra – teljesen mindegy, hogy milyen színű kormányok csinálták –, hogy Európa legbiztonságosabb térségében élünk” – fogalmazott. A következő uniós költségvetéssel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott:

„Magyarország csak olyan megállapodást tud elfogadni, amelyben érvényesülnek a magyar emberek és vállalkozások érdekei.”

A pozsonyi találkozón szintén jelen lévő ír miniszterelnök, Micheál Martin a megbeszélések után azt mondta: tisztább képet kapott a közép-európai régió helyzetéről. A V4 vezetői összességében abban értettek egyet, hogy a jövőben gyakrabban és szorosabban kell egyeztetniük. Céljuk, hogy az Európai Tanács ülésein minél több kérdésben közös állásponttal jelenjenek meg, elsősorban az uniós költségvetés, az energiaárak, a mezőgazdaság, a regionális felzárkózás, a határvédelem és a biztonság kérdésében.