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Képviselõk szavaznak az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ismét kétnapos ülést tart az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság új tagjairól is döntenek

Infostart / MTI

Jövő héten ismét két napon át ülésezik az Országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Sorra kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló javaslat is.

György Bálint, az Országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság csütörtöki ülése után arról tájékoztatott, hogy az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők.

A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek

  • a szakképzésről törvény módosításáról,
  • az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló javaslatról,
  • az egyes igazságügyi törvények módosításáról
  • és az alaptörvény tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról.
  • Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait.

A jelölteket az igazságügyi bizottság hétfőn hallgatja meg és sikeres megválasztásukat követően esküt tesznek.

A szavazások után a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatok általános vitáját tartják.

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Kezdőlap    Belföld    Ismét kétnapos ülést tart az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság új tagjairól is döntenek

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