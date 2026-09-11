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Virágot helyez el egy katonatiszt a Szeptember 11. Emlékműnél, a 2001. szeptemberi New York-i terrortámadásban megsemmisült Világkereskedelmi Központ ikertornyainak helyén létesített Ground Zero területén 2023. szeptember 11-én, az Egyesült Államok elleni 2001. szeptember 11-i repülőgépes terrortámadások 22. évfordulóján.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Gray

9/11: a terrortámadás után hazudtak a lakosságnak – állítja New York polgármestere

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Eltussolták a New York-i azbesztszennyezést! – állítja a város polgármestere a közelgő szeptember 11-i évforduló kapcsán. A balosnak kikiáltott polgármester Zoran Mamdani többezer dokumentumot publikált, amelyek alapján azt mondja: a 2001 szeptember 11-i terrortámadások után hazudtak a lakosoknak.

2001. szeptember 11 – az Al-Kaida iszlamista terroristái két eltérített utasszállítót vezetnek a New York-i World Trade Center ikertornyaiba, amelyek később összeomlanak. A sokkoló támadás és az azt követő háborúk után egy egész nemzedék nőtt fel, amely valószínűleg nem érzi át azt, amit az akkor szemtanúk és világközvélemény.

Zohran Mamdani szerint viszont nemcsak a támadók okoztak szenvedést, hanem a hatóságok is.

New York első muszlim polgármestere az évfordulót választotta ahhoz, hogy felmelegítse a konzervatívok és liberálisok, avagy az Izrael- és a palesztinpártiak közti kultúrháborút. A városvezető és Jon Stewart, a Daily Show tévés műsor házigazdája több, mint 170 ezer oldalnyi kormánydokumentumot tárt a közvélemény elé, azt bizonyítandó, hogy a hatóságok elhallgatták a támadás helyszínén keletkezett légszennyezést.

Az anyagok szerint az akkori városvezetés még nyugatta is a lakosokat, hogy biztonságos a levegő. Viszont a belső levelezésben aggodalmak merültek fel azbeszt-szennyezés miatt, de a lakosoknak azt mondták:

maguk takarítsanak, ahelyett, hogy „profi kármentesítőket” küldtek volna. Emellett a városvezetést megijesztette, hogy egészségügyi perek sokaságával szembesülhet.

Mamdani ezek alapján azt állította, hogy még most is pusztít „a toxikus örökség” és többen haltak meg a szeptember 11-éhez köthető megbetegedésekben, mint magukban a támadásokban – közel 9700-an, szemben a 2753 áldozattal.

A fellépés ugyanakkor hatalmas haragot váltott ki a gyászos, 25. évforduló előtt. Dühös tüntetők nem épp kedves szavakkal küldték melegebb égtájra a polgármestert. A szeptember 11. áldozatok egy részének családjai és az őket támogató volt polgármester, Rudy Giuliani (Trump elnök volt ügyvédje) valamint George Pataki volt kormányzó pedig azt követelik, hogy Mamdani maradjon távol a megemlékezéstől.

Giuliani egy interjúban azt mondta, sérti, hogy a polgármester is ott akar lenni. Majd olyan stílusban vádolta szélsőségességgel, ahogy a Gáza-párti aktivista diákok vádolják „népírtásban való bűnrészességgel” az egyetemeiket.

„Túl sok amerikai fogadta be az iszlámista narratívát, hogy Amerika és Izrael provokálta ki szeptember 11-t. Mamdani egyértelmű támogatója annak, hogy az iszlámisták átvegyék nálunk a hatalmat. A muszlimok, akiket támogat, gyilkosok.” – fejtegette azt állítva, hogy Joe Biden elnöksége alatt sokan, kontroll nélkül áramlottak be az országba.

Közben már 100 ezren írták alá a Mamdani távolmaradását követelő petíciót.

Ő azonban azt mondja, hogy ennek ellenére jelen lesz és a rendezvénynek szigorúan az áldozatokról, a családokról és a mentesítőkről kell szólnia. A polgármestert – konkrét döntései miatt – a konzervatívok antiszemitizmussal vádolják, ő azt állítja, hogy Izraelt és nem a zsidó népet bírálja és nem ért egyet, ha egy állam az egyik vallást a másik fölé helyezi – legyen az Izrael vagy Szaúd-Arábia.

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Kezdőlap    Tudósítóink    9/11: a terrortámadás után hazudtak a lakosságnak – állítja New York polgármestere

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9/11: a terrortámadás után hazudtak a lakosságnak – állítja New York polgármestere

9/11: a terrortámadás után hazudtak a lakosságnak – állítja New York polgármestere

Eltussolták a New York-i azbesztszennyezést! – állítja a város polgármestere a közelgő szeptember 11-i évforduló kapcsán. A balosnak kikiáltott polgármester Zoran Mamdani többezer dokumentumot publikált, amelyek alapján azt mondja: a 2001 szeptember 11-i terrortámadások után hazudtak a lakosoknak.
 

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