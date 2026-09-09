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Man with dog on leash running together on wet rural road in heavy rain. Pet owner and his labrador retriver in bad weather.
Nyitókép: Chalabala / Getty Images

Lecsap a hidegfront, délutánra kettészakadhat az ország

Infostart

Érkezik a változás, de az előrejelzés bizonytalansága különösen nagy csütörtökre és péntekre az érkező hidegfront és a kialakuló légörvény pályája miatt.

A nap első felében mindenütt, illetve keleten egész nap derült, napos, csapadékmentes idő valószínű. Ugyanakkor a déli óráktól kezdve a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarra is. Este északnyugat felől hidegfront érkezik, így estétől nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar – írja a HungaroMet.

Szerdán napközben a déli szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések, majd estétől a Dunántúl északnyugati részein északnyugatira fordul, megerősödik, sőt éjfél körül már viharossá is fokozódik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.

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Újra emelkedik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?

Az amerikai tőzsdéken nem volt hétfőn kereskedés, így innen nem érkezett iránymutatás, az ázsiai részvénypiacok és az európai indexek pedig a befektetői bizonytalanságról árulkodtak, nagyrészt estek a keddi kereskedésben. Az olajár emelkedik az elhúzódó közel-keleti feszültségek közepette, ami rányomja a bélyegét a hangulatra. A nap legfontosabb adata hazai szempontból a reggel megjelent inflációs statisztika: augusztusban 1,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szinthez képest, ami kissé visszafogottabb emelkedés, mint amit az elemzők vártak. Az inflációs folyamatok pedig akár az MNB kamatdöntéseire is hatással lehetnek ősszel. A magyar tőzsde jelentős emelkedéssel zárt, Amerikában pedig végig borús volt a hangulat. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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