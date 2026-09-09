Lecsap a hidegfront, délutánra kettészakadhat az ország

A nap első felében mindenütt, illetve keleten egész nap derült, napos, csapadékmentes idő valószínű. Ugyanakkor a déli óráktól kezdve a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarra is. Este északnyugat felől hidegfront érkezik, így estétől nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar – írja a HungaroMet.

Szerdán napközben a déli szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések, majd estétől a Dunántúl északnyugati részein északnyugatira fordul, megerősödik, sőt éjfél körül már viharossá is fokozódik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.