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Nyitókép: Pixabay

Újabb 14 embert gyanúsítottak meg az óbudai korrupciós ügyben

Infostart / MTI

A Központi Nyomozó Főügyészség közlése szerint újabb 14 embert gyanúsítottak meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, már 47 embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük politikusokat, volt és jelenlegi budapesti kerületi polgármestereket is.

Azt írták, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség már 47 embert hallgatott ki gyanúsítottként az ügyben, jelenleg heten vannak letartóztatásban.

A főügyészség az elmúlt két napban összehangolt eljárási cselekményeket hajtott végre az ügyben, amelynek során 13 helyszínen – köztük egy ügyvédi irodában – végzett kutatást és lefoglalást, valamint 14 újabb embert hallgatott ki gyanúsítottként.

A bűnügyi akció előkészítésében és végrehajtásában a nyomozó ügyészeken kívül az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség munkatársai is részt vettek – írták.

Kifejtették, hogy a most kihallgatott gyanúsítottak a nyomozás tárgyát képező korrupciós ügyletekben a vesztegetési pénzt fizető gazdasági szereplők, akik hivatalos személyeket vesztegettek, vagy közvetítőként eljárva nyújtottak segítséget abban, hogy a hivatalos személyek önkormányzati megbízásokhoz és közbeszerzésekhez kapcsolódóan korrupciós pénzhez jussanak.

Az újabb gyanúsítottak többek között önkormányzati megbízások elnyerése vagy egyéb szerződés megkötése érdekében adtak pénzt a hivatalos személyeknek – tették hozzá.

Kiemelték, hogy a 14 emberrel a főügyészség hivatali vesztegetés vagy bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása, illetve közbeszerzési és koncessziós eljárásban elkövetett versenyt korlátozó megállapodás bűntettének megalapozott gyanúját közölte.

Az ügy újabb gyanúsítottjai nem közszereplők, így róluk további adat nem közölhető – fűzték hozzá.

A héten gyanúsítottként kihallgatott valamennyi ember szabadlábon védekezik, míg az ügy korábbi gyanúsítottjai közül heten továbbra is letartóztatás hatálya alatt állnak.

A nyomozás érdekében az ügyről további információ jelenleg nem közölhető – áll a közleményben.

Az óbudai korrupciós ügyben a gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződésben álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezetőket és politikusokat vesztegetett meg. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

Az ügyben már több politikust is meggyanúsítottak, így Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármestert, Bús Balázs volt óbudai polgármestert, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, valamint Puskás Péter fideszes politikust.

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Kezdőlap    Belföld    Újabb 14 embert gyanúsítottak meg az óbudai korrupciós ügyben

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