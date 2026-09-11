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A drónnal készült felvételen a Nemzeti Atlétikai Központ 2023. augusztus 17-én, két nappal a budapesti atlétikai világbajnokság kezdete előtt. Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét augusztus 19. és 27. között rendezik. Az előtérben az osztószigeti (Robinson) gyalogoshíd, középen a Kvassay zsilip, a háttérben a Kvassay híd és a gyorsvasúti híd.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Atlétikai Világdöntő: minden szempár Budapesten – sport a tévében

Infostart / MTI

Atlétikán kívül lesz még F1, kézilabda, cselgáncs, baseball, kerékpár, tenisz (US Open), sznúker, valamint szaúdi, spanyol, német és olasz foci is.

M4 Sport

13.25: Forma-1, Spanyol Nagydíj, 1. szabadedzés

16.55: Forma-1, Spanyol Nagydíj, 2. szabadedzés

19.00: Atlétikai Világdöntő, Budapest

Sport 1

17.45: Kézilabda, férfi NB I, ETO University HT-Ferencváros

Sport 2

17.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Budapest

20.15: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-Pittsburgh Pirates

Eurosport 1

13.15: Kerékpár, Vuelta a Espana, 19. szakasz

18.00: Tenisz, US Open, New York

Eurosport 2

14.00 és 20.00: Sznúker, English Open, negyeddöntő

Spíler 1

17.20: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Kvadiszah - al-Ettifak

19.55: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Ahli - al-Hazem

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Valencia

Arena 4

18.30: Labdarúgás, német másodosztályú bajnokság, Nürnberg-Hannover

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Union Berlin-Schalke

Match 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Venezia-Fiorentina

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Kezdőlap    Sport    Atlétikai Világdöntő: minden szempár Budapesten – sport a tévében

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