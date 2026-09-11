Atlétikai Világdöntő: minden szempár Budapesten – sport a tévében

M4 Sport
13.25: Forma-1, Spanyol Nagydíj, 1. szabadedzés
16.55: Forma-1, Spanyol Nagydíj, 2. szabadedzés
19.00: Atlétikai Világdöntő, Budapest
Sport 1
17.45: Kézilabda, férfi NB I, ETO University HT-Ferencváros
Sport 2
17.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Budapest
20.15: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-Pittsburgh Pirates
Eurosport 1
13.15: Kerékpár, Vuelta a Espana, 19. szakasz
18.00: Tenisz, US Open, New York
Eurosport 2
14.00 és 20.00: Sznúker, English Open, negyeddöntő
Spíler 1
17.20: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Kvadiszah - al-Ettifak
19.55: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Ahli - al-Hazem
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Valencia
Arena 4
18.30: Labdarúgás, német másodosztályú bajnokság, Nürnberg-Hannover
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Union Berlin-Schalke
Match 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Venezia-Fiorentina