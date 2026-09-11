Atlétikai Világdöntő: minden szempár Budapesten – sport a tévében

A forint árfolyamát jelenleg a közel-keleti feszültségek és az emelkedő energiaárak mozgatják leginkább: az olaj ára ismét 100 dollár fölé kúszott, ami a dízel és a földgáz árát is felfelé húzza. A drágább energia rontja a magyar folyó fizetési mérleget, ami nyomás alá helyezi a forintot. A negatív hatásokat egyelőre ellensúlyozzák a magas hazai reálkamat és az intézményi reformok, bár a magas költségvetési hiány továbbra is kockázatot jelent. A forint a reggeli órákban 364,8 körül állt az euróval szemben, a piac figyelme pedig a mai amerikai inflációs adatokra és a jövő heti Fed-kamatdöntésre irányul.