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Izraeli katonai zubbonyok lógnak egymás mögött.
Nyitókép: Unsplash

Felrobbantották a hegy belsejét

Infostart / MTI

Az izraeli erők több mint ezer tonna robbanószert használtak a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet alagútrendszerének megsemmisítéséhez. A detonáció olyan erejű volt, hogy a föld is megremegett a környéken.

Az izraeli hadsereg csütörtök este megsemmisítette a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet föld alatti létesítményét a libanoni Ali at-Táhir-hegy belsejében – közölte a hadsereg szóvivője.

A hadsereg közleménye szerint a felrobbantott föld alatti alagútrendszer több mint öt kilométer hosszú volt, és számos iráni gyártmányú fegyvert találtak benne. Efi Defrin, az izraeli hadsereg szóvivője a robbantás után azt mondta, hogy a föld alatt tartózkodó valamennyi terroristát megölték vagy elmenekült.

A létesítmény felrobbantásához mintegy 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter a hadsereg bejelentése előtt közös közleményt adott ki, amelyben azt mondták, hogy ezzel a lépéssel Izrael befejezte a biztonsági övezet kialakítását Dél-Libanonban.

„Stratégiai jelentőségű terrorinfrastruktúráról van szó, amelyet két évtizeden át építettek iráni finanszírozással és tervezéssel.

A hegygerincen található terrorinfrastruktúra és parancsnokság a Galilea elfoglalására irányuló támadás kiindulópontjául szolgált volna, és ellenőrzése alatt tartotta a Metula és Kirjat-Smona feletti megfigyelést és tűzerőt” – közölte Netanjahu és Kac. Nyilatkozatuk szerint

az izraeli hadsereg a biztonsági övezetben marad, hogy onnan meghiúsítsa a Hezbollah visszatérési kísérletét, és továbbra is Libanon területéről védje az észak-izraeli településeket.

Libanoni források is beszámoltak az izraeli hadsereg nagy erejű robbantásáról az Ali at-Táhir magaslaton, Nabatije térségében. A detonációk nyomán a környéken megremegtek az épületek, és égett lőpor szaga terjedt. A lökéshullámokat Szaidában, mintegy 40 kilométerre is érzékelték. Az amerikai földtani szolgálat (USGS) 4,1-es erősségű szeizmikus eseményt rögzített a robbantás következtében.

Irán korábban Ománon keresztül arra figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy jelentős válaszlépéssel reagálna az Ali at-Táhir elleni izraeli támadásra. A korábbi iráni tájékoztatások szerint a hegy belsejében tartózkodott a Hezbollah fegyveresei mellett az iráni Forradalmi Gárda tíznél több tagja is, köztük legalább két magas rangú tiszt.

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