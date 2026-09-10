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Háborgó, hullámzó víz és a fölötte lévő párás, ködös levegő.
Nyitókép: Unsplash

„Itt van az ősz” – széllel, esővel

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Nyugatról már szerdán megérkezett az ősz, a változás éjszaka folytatódott, a nyári hőmérsékleteknek most végük van.

Szerdán megérkezett a nyárzáró hidegfront.

Éjjel nyugat felől megnövekedett, megvastagodott a felhőzet, így a csapadék kialakulásának esélye is, szórványosan esett, zápor és zivatar volt, ahogyan amint halad kelet felé a csapadékzóna, szétesik, és intenzitása is gyengül, délkeleten már megint nem esik.

13-19 fokról indult csütörtökön a hőmérő higanyszála, brutális erejű, északnyugatira forduló szél mellett. Csütörtökön napközben élénk, erős szél lesz, eshet is néhol, egyáltalán nem lesz olyan meleg, mint az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban, felhős is maradhat az ég.

Olykor előbukkanhat a nap.

Este ismételten növekszik a felhőzet és a csapadékesély, mert ekkor már egy mediterrán ciklon csapadékzónája érkezik, amely velünk is marad pénteken, sőt...

Hétvégén a 20 lesz az új 30.

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