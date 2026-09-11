Elítélték a gyulai kuruzslót

Jogerősen pénzbüntetésre ítélte az elsőfokon eljáró bíróság azt a kozmetikust, aki illegális ajakfeltöltéseket végzett – közölte a Gyulai Törvényszék.

Azt írták, a Békéscsabai Járásbíróság az előkészítő ülésen kuruzslás vétségében bűnösnek mondta ki a vádlottat, ezért 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, valamint 70 ezer forint vagyonelkobzást rendelt el vele szemben.

A vádirat szerint a vádlott kozmetikusként a szalonjában 2022. és 2024. között hialuronsavas ajakfeltöltéseket végzett anyagi ellenszolgáltatásért cserébe annak ellenére, hogy az ehhez szükséges szakorvosi képesítéssel és működési engedéllyel nem rendelkezett.

A Békés Vármegyei Főügyészség április végi tájékoztatása szerint egy másik ügyben is pénzbüntetésre ítéltek egy hialuronsavas ajakfeltöltést végző békéscsabai, 23 éves kozmetikust, aki öt vendég részére végezte el a kezelést 511 ezer forint értékben. Az összeg erejéig a Békéscsabai Járásbíróság vagyonelkobzást rendelt el vele szemben is.

Magyarországon a töltőanyagokkal, fillerekkel (például hialuronsav) végzett ráncfeltöltés, ajakdúsítás, feltöltés, botox kezelés és bioszálas kontúrterápia kezelés szakorvosi - égés- és plasztikai sebész, valamint bőr- és nemibeteg gyógyász-kozmetológus - képesítéshez kötött egészségügyi tevékenységnek minősül, ilyen beavatkozásokat kozmetikusok nem végezhetnek.