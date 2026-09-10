Egyre nagyobb veszély a gyerekekre nézve: közösen lép az ORFK és a Bethesda

A két intézmény közös, keddi közleménye szerint az összefogás különös jelentőségét az adja, hogy első alkalommal kapcsolódik össze a rendőrség bűnmegelőzési tapasztalata és a Bethesda gyermekegészségügyi, mentálhigiénés és prevenciós szakértelme.

A tájékoztatás szerint a felek a jövőben közösen dolgoznak azon, hogy a gyermekek, a szülők és a pedagógusok hatékony segítséget kapjanak az online zaklatás és az internetes visszaélések megelőzéséhez, a túlzott digitális eszközhasználat káros hatásainak elkerüléséhez és nem utolsó sorban a képernyő előtt töltött idő csökkentéséhez.

A túlzott képernyőhasználat a gyermekek testi és lelki egészségére, az online zaklatás pedig mentális jóllétükre jelenthet komoly kockázatot – hívták fel a figyelmet.

A Mecser Tamás rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány és Velkey György János főigazgató által aláírt együttműködés lényege, hogy a rendőrség és a gyerekkórház közös prevenciós programokkal, edukációs és tájékoztató anyagokkal, szakmai fórumokkal és képzésekkel támogatják a közös gyermekvédelmi célok elérését.