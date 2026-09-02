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A Richter Érdemérem Díj.
Nyitókép: Bodó Gábor

A mindennapi hősöket keresi a Richter pályázata

InfoRádió

Ismét várja a háziorvosok és gyógyszerészek betegellátást fejlesztő kezdeményezéseit a Richter Érdemérem pályázata. A szakemberek három kategóriában jelentkezhetnek, a legjobb pályaművek készítői pedig bruttó kétmillió forintos díjazásban részesülnek – mondta el az InfoRádiónak Kozma Róbert, a Richter Gedeon Nyrt. értékesítési és marketingigazgatója.

A hazai egészségügyi szektorban dolgozó szakemberek pótolhatatlan munkájának elismeréseként indult a Richter Érdemérem díj pályázata 2022-ben. Célja az orvosok és gyógyszerészek mindennapi munkájának elismerésén túl, hogy támogatást nyújtson az olyan innovatív ötletek megismertetéséhez, amelyek elősegíthetik a teljes hazai egészségügy modernizációját.

Az érdemérem kiemeli azt, amit az orvosok és gyógyszerészek a mindennapi munkájuk mellett ellátnak betegkommunikáció, prevenció, tudomány és innováció vonatkozásában – mondta a Richter Gedeon Nyrt. értékesítési és marketingigazgatója. Kozma Róbert felidézte, hogy az elmúlt négy évben több mint 600 pályamű érkezett háziorvosoktól, szakorvosoktól és gyógyszerészektől több kategóriában.

„A betegkommunikáció, a prevenció, a kardiológia, a gyermekek egészsége témákban is érkeztek pályázatok, és nemzetközi hírű innovációs kutatások is megjelenhettek”

– emlékeztetett Kozma Róbert.

„Arra bíztatok minden háziorvost és gyógyszerészt, illetve mentor és rezidens párost, hogy mutassák meg azt a szakmai munkát, amelyre igazán büszkék, hiszen sokszor éppen azok a mindennapi gyakorlatok jelentik a legnagyobb értéket, amelyek egy közösség vagy betegcsoport életét kézzel foghatóan jobbá teszik” – hangsúlyozta a marketingigazgató.

Idén augusztus 25-én jelentették be a háziorvosi és a gyógyszerészi pályázatokat. A beérkezett anyagokat külön-külön bírálják el egy-egy szakmai bizottsággal a betegkommunikáció, a prevenció, illetve a tudomány és innováció témákban.

„Október 4-ig lehet leadni a háziorvosi, míg a gyógyszerészi jelentkezéseket október 11-ig” – ismertette Kozma Róbert hozzátéve, hogy az elbírálás után novemberben derülnek ki a díjazottak. A pályázatokat a richterérdemérem.hu honlapon publikálják.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.

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