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Aedes mosquito sucking blood
Nyitókép: Noppharat05081977/Getty Images

Drámai változás az ázsiai tigrisszúnyogok életterében – térkép

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Jelentősen elterjedt a WHO európai országaiban ez a szúnyogfajta.

Az ázsiai tigrisszúnyog jelentősen elterjedt a WHO európai régiójában: azoknak az országoknak és területeknek a száma, ahol az Aedes albopictus megtelepedett, a 2017-es 20-ról 2026-ra 31-re nőtt, ami 55 százalékos növekedést jelent mindössze kilenc év alatt.

Ez azért fontos, mert az ázsiai tigrisszúnyog képes terjeszteni a dengue-, a chikungunya- és a Zika-vírust, valamint potenciálisan számos egyéb kórokozót is – figyelmeztet a WHO.

Forrás: WHO
Forrás: WHO

A szúnyog jelenléte ugyan nem jelenti automatikusan a betegség átvitelét, az számos tényező együttes hatásától függ: többek között attól, hogy a vírus bekerül-e az adott területre, hogy a környezeti feltételek lehetővé teszik-e mind a szúnyog, mind a vírus szaporodását és fennmaradását, valamint hogy kialakulhat-e helyi fertőzésátvitel.

Az ECDC adatai szerint Európában 2010 óta regisztráltak helyben szerzett dengue-láz-eseteket Horvátországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában,

a bejelentett eseteket rendszeres időközönként térképre viszik. A betegségek megjelenése miatt egyre fontosabbá válik a megfigyelés, a korai felismerés, a csípések megelőzése, különösen a tavaszi és a nyári hónapokban.

Bár Európában a legtöbb ember számára továbbra is alacsony a szúnyogcsípéssel terjedő betegségek kockázata, a leginkább érintett területeken élőknek, illetve az oda utazóknak alapvető óvintézkedéseket kell tenniük a szúnyogcsípések elkerülése érdekében, és

tisztában kell lenniük a súlyos betegség tüneteivel arra az esetre, ha ők maguk vagy hozzátartozóik megbetegednének.

A tigrisszúnyogok képesek szaporodni az otthonok környékén található kisebb állóvíz-gyülemekben, gyorsabban kifejlődnek az Európában korábban ismert szúnyogoknál, és nappal aktívak. A potenciális szaporodóhelyek felszámolása, a szabad bőrfelületek takarása és a szúnyogriasztó szerek gyártói utasítások szerinti alkalmazása segíthet csökkenteni a csípés kockázatát.

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Kezdőlap    Életmód    Drámai változás az ázsiai tigrisszúnyogok életterében – térkép

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