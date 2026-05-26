Az éles fordulat előtt egy-két napig még feszíti a húrt az időjárás

Továbbra is egy tőlünk nyugatra elhelyezkedő anticiklon peremén vagyunk, emiatt meleg légtömeg tölti ki hazánkat.

Kedden általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomolyfelhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható.

A kora délutáni órákban erős, nagyon erős UV-sugárzás várható.

Várhatóan szerdán tetőzik a mostani meleg, ekkor akár 34 fokot is mérhetünk és valamelyest növekszik a csapadékhajlam, de nagy mennyiségre nem kell készülni – derül ki a HungaroMet videós előrejelzéséből –, majd a nap második felében észak felől elér bennünket egy hidegfront, mely hatására néhány fokot visszaesik a hőmérséklet csütörtökre.