Hová tűntek a horgászok százezrei?

A Covid-19 időszakában a horgászat iránti érdeklődés robbanásszerűen nőtt Magyarországon, a horgászok száma jelentősen emelkedett, azonban az elmúlt években csökkenés tapasztalható – mondta Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója az Agrárszektornak.

A vezérigazgató elmondta, az állami horgászjegyek száma a pandémia idején mintegy 750 ezer volt, míg tavaly már csak 540 ezer jegyet váltottak ki.

Azonban nem csak az érdeklődés visszaesése állhat a visszaesés hátterében, hanem környezeti tényezők is. A tartós aszály következtében ugyanis több kisebb horgásztó és csatorna kiszáradt, és a halpusztulások sem voltak ritkák.

Lévai Ferenc hangsúlyozta: „Sajnos kisebb horgászterületek, kisebb horgászvizek, csatornák, horgászható területek szó szerint kiszáradtak és eltűntek. Tehát valamelyest csökkent a horgászható területek száma is.”

Egyre nagyobb kihívást jelent a horgászható vízfelületek fenntartása aq kisebb horgászegyesületek számára. Bár a horgászlétszám csökkent, az árak alakulása nem tekinthető fő oknak. Lévai Ferenc elmondta, hogy a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) kezdeményezésére az állami jegyek és területi engedélyek árai idén gyakorlatilag változatlanok maradtak. A kisebb egyesületek esetében maximum 10 százalékos áremelkedés fordulhat elő, ami érdemi hatással nincs a látogatottságra.

A magyar horgászsportot gyakran az elöregedő tagság jellemzi, azonban a valóság ennél sokkal dinamikusabb. A horgászvizeken egyre több fiatal és női horgászt lehet látni, ami a MOHOSZ ifjúsági programjainak és a szakmai egyesületek aktivitásának köszönhető – írja a szakportál.