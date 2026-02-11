Elvesztettük a fonalat: most akkor fázzunk vagy melegünk legyen? – Időjárás

10-15 fokos napok következnek, akár nagyobb területeken is, de eshet, és ez így lesz egész vasárnapig, amikor újabb lehűlés jön.

De ne szaladjunk ennyire előre!

Most még déli-délnyugati áramlással enyhébb légtömegek érkeznek és terjednek is tovább. A sokévi átlagnál jóval melegebb van most Magyarországon, hajnalba is szinte mindenhol olvadt, még ha szállingózott is a hó a fővárosban és térségéban, ha nem az ónos eső esett.

Napközben aztán folytatódik az erősen felhős, borult idő, több helyen kell számítani csapadékra, de a havazás az Északi-középhegységben is megszűnik.

Este-éjszaka biztosabb, hogy esni fog.

Szél lesz!

A csúcs 6-11 fok között valószínű szerdán.

A későbbi markáns hidegfront sem hoz viszont majd kiterjedt fagyokat, ez most a valószínű.