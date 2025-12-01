Dupla számla és SIM-kártya csere a One-nál decemberben

A napokban a One-nál zajló digitális átállás okán a korábbi DigiMobil-osokat érintik bizonyos változások – számolt be róla sajtóközleményében a telekommunikációs cég.

Az átlálláshoz SIM-kátya cserére is szükség van, ami után új, 1-essel kezdődő, 10 számjegyű ügyfélazonosítót kapnak az ügyfelek, amellyel a telefonos vagy a személyes ügyintézés során azonosíthatják magukat.

A One arra is felhívja a figyelmet, hogy az átállást követően az érintett ügyfelek One fiókot és mobilalkalmazást használhatják a D-Ügyfélkapu helyett, és aki korábban csoportos beszedési megbízással fizette be a számláját, a változást követően új csoportos beszedési megbízást kell adjon a bankjának.

„További fontos változás, hogy amennyiben egy ügyfél csak a korábbi DIGIMobil szolgáltatással rendelkezik, akkor novemberben nem kap számlát, decemberben viszont kettőt is: egyet, ami a technikai átállás előtti tételeket, egyet pedig, ami az átállás utáni időszak tételeit tartalmazza. Ha pedig az érintett ügyfél vezetékes szolgáltatással is rendelkezik, akkor az októberi és a novemberi számlázásban nem lesz változás, de decembertől kezdve a két szolgáltatáshoz két külön számlát kap majd” – áll a közleményben.

A vállalat arra is felhívja a figyelmet, hogy számos előnnyel jár az átállás, például akinek MobilMax+ tarifacsomagja van, az az új SIM-kártya aktiválása után 90 napig korlátlan adatot és hívást kap belföldön, utóbbi a normál díjas EU számokra, valamint az EU országaiból hívott magyar számokra is vonatkozik.

„A SIM-kártya csere révén elérhetővé válik az ügyfeleknek az EU roaming szolgáltatás is, ezáltal az EU-n belüli utazások során is felhasználhatják a csomagban C2 General foglalt perceket, SMS-eket és a meghatározott EU-s adatkeretet” – írják.