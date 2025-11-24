Mentett állat ölte meg a nagymamát

A nő az elmúlt 12 évben szarvasok rehabilitálásával foglalkozott, a támadó bika egyike volt azoknak a szarvasoknak, amelyeket a nő a farmján nevelt. Jodi Progernek a Daily Mail cikke szerint minden szükséges engedélye megvolt ahhoz, hogy ilyen állatokat tartson. A 64 éves nő első mentett szarvasa, Wheezer 2013-ban került hozzá még gidaként, miután az anyját elütötték. Az idomított és kézhez szokott szarvast újabb állatok követték.

A nagymama otthonában gondozta az állatot, majd a tragikus nap Jodi Proger csapdába esett egy karámban a bakkal, ekkor támadta meg az agancsos. A szarvast végül a késő éjszaka kiérkező rendőrök ölték meg, de a nő a helyszínen belehalt sérüléseibe. Az áldozat lánya azt mondta, hogy nem tudják, hogyan szökött ki a szarvas a neki szánt kifutóból.

„Anyám tudta, hogy vannak kockázatok, de minden percét élvezte annak, hogy szerette és ápolta ezeket az állatokat” – írta a közösségi médiában.