2025. november 24. hétfő
Zleby, 2019. november 3.2019. október 31-i kép fehér szarvasbikákról a közép-csehországi Zleby vadaskertjében üzekedés idején. A fehér szarvasokat feltehetõen 1780 körül telepítették Bohémiába nemesi családok, valószínûleg Perzsából. Az amúgy is fogyatkozó állományokból a második világháború végére mindössze 28 példány maradt. A zlebyi vadaskertet 1973-ban létesítették a maroknyi fehér szarvas szaporításáért a belterjesség elkerülését szem elõtt tartva. A fehér színvariáns fakú bundájáért a leucizmusnak nevezett pigmentációhiány a felelõs, amely az albinizmustól eltérõen kék szivárványhártyát eredményez a szarvasoknál.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Mentett állat ölte meg a nagymamát

Infostart

Meghalt egy ohiói nő, miután megtámadta őt egy szarvas, amelyet megpróbált megmenteni. Az idős asszony otthon tartott és gondozott több szarvast, közülük az egyik támadta meg őt.

A nő az elmúlt 12 évben szarvasok rehabilitálásával foglalkozott, a támadó bika egyike volt azoknak a szarvasoknak, amelyeket a nő a farmján nevelt. Jodi Progernek a Daily Mail cikke szerint minden szükséges engedélye megvolt ahhoz, hogy ilyen állatokat tartson. A 64 éves nő első mentett szarvasa, Wheezer 2013-ban került hozzá még gidaként, miután az anyját elütötték. Az idomított és kézhez szokott szarvast újabb állatok követték.

A nagymama otthonában gondozta az állatot, majd a tragikus nap Jodi Proger csapdába esett egy karámban a bakkal, ekkor támadta meg az agancsos. A szarvast végül a késő éjszaka kiérkező rendőrök ölték meg, de a nő a helyszínen belehalt sérüléseibe. Az áldozat lánya azt mondta, hogy nem tudják, hogyan szökött ki a szarvas a neki szánt kifutóból.

„Anyám tudta, hogy vannak kockázatok, de minden percét élvezte annak, hogy szerette és ápolta ezeket az állatokat” – írta a közösségi médiában.

rehabilitáció

szarvas

jodi proger

