Új ismerőssel érkezik az október: jégdara - időjárás

Amilyen szeptember vége, olyan október eleje is, az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékletekre kell most számítani, de változás is lesz: több helyen számíthatunk csapadékra, de azért országszerte egészen biztosan nem fog esni, "igazi" front majd a hétvégén jön, rettenetes időjárással. (A Balkánon már havazhat is, nem is kicsit.)

Ami a közelebbi jövőt illeti, csípős reggel (2-8 fok) után gomolyfelhős idő várható napközben, a csúcshömérséklet 11-16 fok között lesz, akár jégdara is előfordulhat.

Élénk lehet az északias szél.

A folyatatás attól függ majd, hogy a tőlünk délre haladó mediterrán légőrvény merre tart. A csapadékot hordó ciklon tőlünk egyelőre délre halad.