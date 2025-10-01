ARÉNA
2025. október 1. szerda Malvin
Jégdarabok a jégeső után a Békés megyei Gádoroson 2020. február 11-én.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Új ismerőssel érkezik az október: jégdara - időjárás

Infostart

Az ilyenkor megszokottnál hidegebb idő marad továbbra is, ráadásul a nap is elbújik. De mi ezt ahhoz képest, ami hétvégén jön! Mutatjuk.

Amilyen szeptember vége, olyan október eleje is, az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékletekre kell most számítani, de változás is lesz: több helyen számíthatunk csapadékra, de azért országszerte egészen biztosan nem fog esni, "igazi" front majd a hétvégén jön, rettenetes időjárással. (A Balkánon már havazhat is, nem is kicsit.)

Ami a közelebbi jövőt illeti, csípős reggel (2-8 fok) után gomolyfelhős idő várható napközben, a csúcshömérséklet 11-16 fok között lesz, akár jégdara is előfordulhat.

Élénk lehet az északias szél.

A folyatatás attól függ majd, hogy a tőlünk délre haladó mediterrán légőrvény merre tart. A csapadékot hordó ciklon tőlünk egyelőre délre halad.

