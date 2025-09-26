Furcsa hétvége előtt állunk, nem az eső lesz a legbosszantóbb

ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek
Felhős, esős idő.
Nyitókép: Xinzheng/Getty Images

Furcsa hékvége előtt állunk, nem az eső lesz a legbosszantóbb

Infostart / MTI

Pénteken még többfelé kell esőre számítani, majd csökken a csapadék valószínűsége, vasárnap már több-kevesebb napsütés várható. A hőmérséklet csúcsértéke a hétvégén 15-20 Celsius-fok körül alakul, de a hajnalok hűvösek lesznek – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken nagyobb területen vékonyodik, felszakadozik a felhőzet, és több helyen néhány órára előbújhat a nap. A délkeleti tájak továbbra is szárazon maradhatnak, másutt észak felé haladó csapadékgócok okozhatnak szórványosan esőt, záporesőt, lokálisan akár több hullámban is lehet csapadék. A keleties szél nagy területen élénk, helyenként olykor erős lesz. Délutánra többnyire 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet, a Viharsarokban néhol akár 24 fokra is emelkedhet a hőmérséklet.

Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd fokozatosan vékonyodik, szakadozik ugyan a felhőzet, de maradnak erősen felhős területek is. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. A keleti, északkeleti szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 9 és 14 fok között alakul - a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet -, míg délután 15-21 fok várható.

Vasárnap a változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható, de helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 16 és 22 fok között valószínű.

