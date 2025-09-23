Így zúdul rá éppen a hűvös ősz az országra – térkép

Mint a HungaroMet Facebook-posztjából kiderül, hazánk északnyugati, nyugati harmadán gyakorlatilag "egy szempillantás alatt" beköszöntött az ősz, ott a hőmérséklet nem sokat változott a hajnali állapotokhoz képest. Ezzel szemben keletebbre, délkeletebbre még a napsütés a jellemző, és magasra is emelkedett a hőmérséklet, a határvidéken kora délutánra néhány helyen elérve a 30 Celsius-fokot.

Mindezt térképen is ábrázolta a szervezet, amelyen jól látszik, hogy keleten a minimum érték 15,2 fok volt, nyugaton a maximum 30 fok délután fél egykor.

Forrás: HungaroMet

A markáns hőmérsékleti kontrasztot egyébként nagyon jól kiemeli a frontfelhőzet országunk fölötti elhelyezkedése is.