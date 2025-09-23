ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.91
usd:
329.67
bux:
98489.28
2025. szeptember 23. kedd Tekla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Tavaszi időjárás, gomolyfelhős, napsütéses idő.
Nyitókép: Roman Studio/Getty Images

Így zúdul rá éppen a hűvös ősz az országra – térkép

Infostart

Nagy hőmérsékleti kontraszt alakult ki.

Mint a HungaroMet Facebook-posztjából kiderül, hazánk északnyugati, nyugati harmadán gyakorlatilag "egy szempillantás alatt" beköszöntött az ősz, ott a hőmérséklet nem sokat változott a hajnali állapotokhoz képest. Ezzel szemben keletebbre, délkeletebbre még a napsütés a jellemző, és magasra is emelkedett a hőmérséklet, a határvidéken kora délutánra néhány helyen elérve a 30 Celsius-fokot.

Mindezt térképen is ábrázolta a szervezet, amelyen jól látszik, hogy keleten a minimum érték 15,2 fok volt, nyugaton a maximum 30 fok délután fél egykor.

Forrás: HungaroMet
Forrás: HungaroMet

A markáns hőmérsékleti kontrasztot egyébként nagyon jól kiemeli a frontfelhőzet országunk fölötti elhelyezkedése is.

Forrás: HungaroMet
Forrás: HungaroMet

Kezdőlap    Életmód    Így zúdul rá éppen a hűvös ősz az országra – térkép

időjárás

hőmérséklet

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Döntött az EP jogi bizottsága Magyar Péter és Dobrev Klára ügyében – jön a következő lépés

Döntött az EP jogi bizottsága Magyar Péter és Dobrev Klára ügyében – jön a következő lépés

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI), zárt ajtók mögött tartott szavazásán, elutasította Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselőjének uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket.
 

Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését sem támogatják

Orbán Viktor keményen reagált a mentelmi ügyes döntésre

Vonulós rendezvény bejelentésével előzhette meg a Tisza Párt a Békemenet meghirdetését

Benyújtották a „lex Ruszin-Szendit” határozatot

„Ennek megálljt kell parancsolni!” - Parlamenti adok-kapok

VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma a 80. ENSZ-közgyűlés margóján fog találkozni New Yorkban. A Kyiv Independent szerint a két vezető legutóbb augusztus közepén tárgyalt személyesen a Fehér Házban. Az Ukrajinszka Pravda mindeközben arról számolt be, hogy tegnap este ukrán drónok támadták meg Moszkvát. Az orosz főváros felett kilenc drónt lőttek le a polgármester tájékoztatása szerint, személyi sérülés nem történt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatér a legendás talk-show: ekkor lesz újra képernyőn, tízezrek követelték vissza

Visszatér a legendás talk-show: ekkor lesz újra képernyőn, tízezrek követelték vissza

A közel egy hetes kényszerszünet után a &quot;Jimmy Kimmel Live!&quot; kedden visszatér az ABC műsorára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to address UN for first time since 2020 and set out 'vision for the world'

Trump to address UN for first time since 2020 and set out 'vision for the world'

The US president is also expected to take aim at "how globalist institutions have significantly decayed the world order".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 23. 06:23
Ismét megjelent a ranglista Magyarország legjobb éttermeivel
2025. szeptember 23. 05:00
Kettészakad az ország, Nyugat-Magyarországon már támad Alessio
×
×
×
×